肌萎運動員何宛淇、港姐劉倩婷膺香港10大傑青

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 十大傑出青年今年選出6位，分別是硬地滾球運動員何宛淇、劍擊隊領隊林衍聰、中文大學助理院長內科及藥物治療學系副教授高浩、伊利沙伯醫院顧問醫生馬承志、極地探險與科研專家張偉賢以及2009年香港小姐冠軍劉倩婷。

綜合港媒報導，何宛淇自小患脊髓肌肉萎縮症，手腳無力，無論是執筆寫字，或是捧起書本閱讀，都需旁人協助。現為她是香港硬地滾球殘疾運動員，且曾在世界挑戰賽大獲全勝，成為世界第一。

能達到今天成就，何宛淇表示要感謝人生中遇到的所有「Heros（英雄）」，包括鼓勵她接觸硬地滾球的老師、為專心指導其放棄教席的教練，以及多年來不離不棄的母親，她說硬地滾球令其枯燥生活變得精采，「由黑暗走到光明」。

獲選為傑青，何感到非常榮幸，強調未來除了會繼續在體育界翱翔為港爭光，亦希望多在社會舉辦體育及文化活動，凝聚健全及殘疾人士。

意外獲獎的劉倩婷，是第二位獲選傑青的港姐，她表示，2009年成為港姐冠軍後開始加入慧妍雅集做社會服務，過程了解到很多長者因家人移民 、工作繁忙而變成獨居長者，甚至患上抑鬱症，於是聯同心理輔導員等到長者中心探訪，舉辦一連串活動改善長者情緒狀況。

她指，及後成為媽媽後，更了解學童需要，因而創辦慈善組織義教普通話。她也另設協會希望鼓勵留學生回港，貢獻社會。她形容做慈善工作如登山，獲獎如得登山獎，未來會更努力，「將香港變得更美」。

報導指出，高浩表示，自己熱愛科學，喜以挑戰科學難題為職業，期望未來自己也在醫學 上取得科研成果，貢獻社會；張偉賢感謝家人支持，體諒他長期在港、在外地進行極地研究，也期望未來培養更多年輕探險家到極地參與研究。

伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志表示，70年代從印度移民來港，不止要努力融入社會，也要一直面對肩膊的神經線受損。

林衍聰說15歲時開始練劍，19年來參與無數比賽，當中有苦有樂，傷患也影響訓練，也考慮過離開港隊，最後決定即使路難行，也要走下去，希望未來繼續練「第二把佩劍」，培訓更多劍擊運動員。

「十大傑出青年選舉」由國際青年商會香港總會於1970年開始舉辦，今年踏入第51屆，主題為「現在，締造未來」，「現在」乃指當下之時刻，而「締造未來」則透過行動與抉擇，建立一個更璀璨的未來。