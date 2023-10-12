我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

肌萎運動員何宛淇、港姐劉倩婷膺香港10大傑青

香港新聞組╱香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港十大傑出青年今年選出6位，分別是硬地滾球運動員何宛淇、劍擊隊領隊林衍聰、中文大學助理院長內科及藥物治療學系副教授高浩、伊利沙伯醫院顧問醫生馬承志、極地探險與科研專家張偉賢以及2009年香港小姐冠軍劉倩婷。

綜合港媒報導，何宛淇自小患脊髓肌肉萎縮症，手腳無力，無論是執筆寫字，或是捧起書本閱讀，都需旁人協助。現為她是香港硬地滾球殘疾運動員，且曾在世界挑戰賽大獲全勝，成為世界第一。

能達到今天成就，何宛淇表示要感謝人生中遇到的所有「Heros（英雄）」，包括鼓勵她接觸硬地滾球的老師、為專心指導其放棄教席的教練，以及多年來不離不棄的母親，她說硬地滾球令其枯燥生活變得精采，「由黑暗走到光明」。

獲選為傑青，何感到非常榮幸，強調未來除了會繼續在體育界翱翔為港爭光，亦希望多在社會舉辦體育及文化活動，凝聚健全及殘疾人士。

意外獲獎的劉倩婷，是第二位獲選傑青的港姐，她表示，2009年成為港姐冠軍後開始加入慧妍雅集做社會服務，過程了解到很多長者因家人移民、工作繁忙而變成獨居長者，甚至患上抑鬱症，於是聯同心理輔導員等到長者中心探訪，舉辦一連串活動改善長者情緒狀況。

她指，及後成為媽媽後，更了解學童需要，因而創辦慈善組織義教普通話。她也另設協會希望鼓勵留學生回港，貢獻社會。她形容做慈善工作如登山，獲獎如得登山獎，未來會更努力，「將香港變得更美」。

報導指出，高浩表示，自己熱愛科學，喜以挑戰科學難題為職業，期望未來自己也在醫學上取得科研成果，貢獻社會；張偉賢感謝家人支持，體諒他長期在港、在外地進行極地研究，也期望未來培養更多年輕探險家到極地參與研究。

伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志表示，70年代從印度移民來港，不止要努力融入社會，也要一直面對肩膊的神經線受損。

林衍聰說15歲時開始練劍，19年來參與無數比賽，當中有苦有樂，傷患也影響訓練，也考慮過離開港隊，最後決定即使路難行，也要走下去，希望未來繼續練「第二把佩劍」，培訓更多劍擊運動員。

「十大傑出青年選舉」由國際青年商會香港總會於1970年開始舉辦，今年踏入第51屆，主題為「現在，締造未來」，「現在」乃指當下之時刻，而「締造未來」則透過行動與抉擇，建立一個更璀璨的未來。

香港 移民 醫學

上一則

中凸顯話語權 西藏英譯Tibet改Xizang

下一則

中國推房產寬鬆措施 摩根史坦利：80%中國人仍不願買房

延伸閱讀

調查：香港千萬富翁剩40.8萬人 連續3年下跌

調查：香港千萬富翁剩40.8萬人 連續3年下跌
港模參選國際小姐 特色民族服像「天津冬菜」？

港模參選國際小姐 特色民族服像「天津冬菜」？
迎2025全運會 啟德體育園招兵2000人

迎2025全運會 啟德體育園招兵2000人
總負債2325億 中國「都更之王」佳兆業恐遭清算

總負債2325億 中國「都更之王」佳兆業恐遭清算

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00
網傳解放軍093型核動力潛艦沉沒台灣海峽，導致55官兵全數罹難。(取材自微博)

解放軍潛艦誤入自家陷阱出事 網傳導火線是蘋果智能手表

2023-10-10 09:11

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫