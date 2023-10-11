舊金山開唱 陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

香港歌手陳奕迅日前在美國舊金山開演唱會，疑似吐槽街頭吸毒者的言論惹議。(視頻截圖)

金曲歌王陳奕迅舊金山 演唱會風波不斷，先有女志工指控被男工作人員性騷擾 ，後有陳奕迅疑似吐槽舊金山到處是「喪屍」（癮君子）與「地雷」（排洩物），暗指街頭吸毒者氾濫的言論引發爭議。

綜合港媒報導，陳奕迅在演唱會上公開指出，舊金山到處都是依賴藥物的人，就像喪屍。他還說，舊金山簡直就是地雷區，到處都是排洩物，還不是寵物的排洩物。此言一出，引起現場觀眾的一片譁然與歡呼。

有網友認為，陳奕迅言論過於攻擊性和無禮，他不該用這種方式表達對舊金山的批評。網友說，這言論可能對城市形象和居民尊嚴造成負面影響，一些人也質疑陳奕迅對舊金山實際情況的瞭解程度，認為他沒仔細觀察調研就做出這番評價。甚至有網友直言，叫陳奕迅別去他處巡演了。

不過，有不少網友支持陳奕迅觀點，認為藝人有權利和責任，對社會問題發聲，並希望通過他們的影響力，引起更多人關注和關心。

據報導，一種新型毒品「甲苯噻嗪」近年在美國街頭泛濫開來，並迅速蔓延至全美各地，網上不時流傳出街邊疑似吸食者如「喪屍」圍城般的恐怖場景。吸食者常將「甲苯噻嗪」與芬太尼和海洛因混合使用，以增強效果。長期吸食「甲苯噻嗪」可致人身體潰爛、失去協調、出現幻覺和攻擊行為， 甲苯噻嗪又被稱為「僵屍藥」。

此外，陳奕迅粉絲、匿名為「正義螺螄粉」的網友也發長文控訴，遭主辦方員工K（戴某）性騷擾，對方打電話要她去機場接他，她以為是工作需要照做，後來K卻要她陪同購物及吃飯。女網友發現這根本不是工作，對方更在車上對她毛手毛腳，還要她陪睡，女網友怒而對星煌娛樂提告。

加拿大主辦方星煌娛樂發聲明回應，女方指控的戴男並非工作人員，而是志願者，他們表示會積極配合當事人解決糾紛，未來也會更加謹慎小心，避免此類事情再次發生。只是這樣的聲明，「正義螺螄粉」不買單，認為在推託責任，指星煌並沒有正式道歉及報銷她代付的款項。

據悉，陳奕迅在北美的巡演於五地展開，包括多倫多、芝加哥、洛杉磯、舊金山、溫哥華。在舊金山的演出獲約1萬3000名粉絲湧入支持。10月，陳奕迅將移師澳門 開唱。