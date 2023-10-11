我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

舊金山開唱 陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

香港新聞組╱香港11日電
香港歌手陳奕迅日前在美國舊金山開演唱會，疑似吐槽街頭吸毒者的言論惹議。(視頻截圖)
香港歌手陳奕迅日前在美國舊金山開演唱會，疑似吐槽街頭吸毒者的言論惹議。(視頻截圖)

金曲歌王陳奕迅舊金山演唱會風波不斷，先有女志工指控被男工作人員性騷擾，後有陳奕迅疑似吐槽舊金山到處是「喪屍」（癮君子）與「地雷」（排洩物），暗指街頭吸毒者氾濫的言論引發爭議。

綜合港媒報導，陳奕迅在演唱會上公開指出，舊金山到處都是依賴藥物的人，就像喪屍。他還說，舊金山簡直就是地雷區，到處都是排洩物，還不是寵物的排洩物。此言一出，引起現場觀眾的一片譁然與歡呼。

有網友認為，陳奕迅言論過於攻擊性和無禮，他不該用這種方式表達對舊金山的批評。網友說，這言論可能對城市形象和居民尊嚴造成負面影響，一些人也質疑陳奕迅對舊金山實際情況的瞭解程度，認為他沒仔細觀察調研就做出這番評價。甚至有網友直言，叫陳奕迅別去他處巡演了。

不過，有不少網友支持陳奕迅觀點，認為藝人有權利和責任，對社會問題發聲，並希望通過他們的影響力，引起更多人關注和關心。

據報導，一種新型毒品「甲苯噻嗪」近年在美國街頭泛濫開來，並迅速蔓延至全美各地，網上不時流傳出街邊疑似吸食者如「喪屍」圍城般的恐怖場景。吸食者常將「甲苯噻嗪」與芬太尼和海洛因混合使用，以增強效果。長期吸食「甲苯噻嗪」可致人身體潰爛、失去協調、出現幻覺和攻擊行為， 甲苯噻嗪又被稱為「僵屍藥」。

此外，陳奕迅粉絲、匿名為「正義螺螄粉」的網友也發長文控訴，遭主辦方員工K（戴某）性騷擾，對方打電話要她去機場接他，她以為是工作需要照做，後來K卻要她陪同購物及吃飯。女網友發現這根本不是工作，對方更在車上對她毛手毛腳，還要她陪睡，女網友怒而對星煌娛樂提告。

加拿大主辦方星煌娛樂發聲明回應，女方指控的戴男並非工作人員，而是志願者，他們表示會積極配合當事人解決糾紛，未來也會更加謹慎小心，避免此類事情再次發生。只是這樣的聲明，「正義螺螄粉」不買單，認為在推託責任，指星煌並沒有正式道歉及報銷她代付的款項。

據悉，陳奕迅在北美的巡演於五地展開，包括多倫多、芝加哥、洛杉磯、舊金山、溫哥華。在舊金山的演出獲約1萬3000名粉絲湧入支持。10月，陳奕迅將移師澳門開唱。

舊金山 性騷擾 澳門

上一則

選國際小姐 港模特色民族服「似天津冬菜」？

下一則

IPO減15% 港交所跌出全球前5大

延伸閱讀

舊金山領館遭撞 中國外交部：強烈敦促美方開展調查

舊金山領館遭撞 中國外交部：強烈敦促美方開展調查
陳奕迅哭了 親留神祕數字引轟動「想找回那位朋友」

陳奕迅哭了 親留神祕數字引轟動「想找回那位朋友」
陳奕迅洛杉磯巡演，安可三連彈， 驚喜西海岸歌迷，如同老友聚會

陳奕迅洛杉磯巡演，安可三連彈， 驚喜西海岸歌迷，如同老友聚會
陳奕迅大通中心創紀錄開唱 華人歌迷嗨翻

陳奕迅大通中心創紀錄開唱 華人歌迷嗨翻

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論