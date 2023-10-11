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迎2025全運會 啟德體育園招兵2000人

香港新聞組╱香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

為承接亞運熱潮，並進一步推動香港的體育產業發展，啟德體育園昨日宣布，將會在未來6個月開展招聘約100個職位，目標是在2025年年中前創造約2000個職位，為2025年在粵港澳三地合辦的第15屆全國運動會做好準備。

文匯報報導，啟德體育園招聘的職位涵蓋各個領域，包括餐飲、體育設施管理、運動課程策畫、服務管理、財務管理及策畫、市場策畫及活動推廣人才等。除全職職位外，亦提供具彈性的半職工作安排，適合喜歡多元生活的斜槓族和持家者等加入。

園方表示，希望通過招才計畫，為香港人提供更多參與體育事業的機會，培養出更多專業人才，推動體育運動產業化。

香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，現時香港在體育設施管理、運動課程策畫等方面的人才較為充足，相信在短期內能吸納到相關人才，「未來6個月招募約百個職位，數量不算多，加上啟德體育園所在位置在市區，相信具有較大市場吸引力，招人亦不難。」

據報導，體育園坐落於九龍東維多利亞港旁，園區占地共28公頃，鄰近各類公共交通網絡，四通八達，未來將成為啟德新發展區及九龍東的新熱點。預期啟德體育園將舉行2025年全國運動會香港區的部分賽事，活動期間將需要大量人手負責營運運動設施及其他業務。

啟德體育園項目總監莊澤基表示，啟德體育園將成為香港的主場，支援香港舉辦國際體育賽事，讓本地運動員有更多機會在香港作賽，並為有志投身體育事業的人士提供良好的事業發展機會。

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