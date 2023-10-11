IPO減15% 港交所跌出全球前5大

香港交易所跌出全球前五大證交所。（中新社）

香港 新股市場表現欠佳，最新報告顯示，香港今年前三季首次公開募股（IPO）只有44間公司上市，集資額為246億元(港幣，下同，約31.6億美元)，分別較去年同期減少15%和65%，拖累香港交易所跌出全球前五大證券 交易所，排名第8位。

綜合港媒報導，畢馬威中國發布的《香港IPO市場：2023年前三季度摘要》顯示，今年第三季僅有13間公司上市，集資額僅68億元；前三季，則共有44家企業申請到香港上市，集資額為246億港元。

截至9月底，全球前五大證券交易所排名依次為上海、深圳、那斯達克、紐約及印度。

從A股IPO市場募資額來看，排名前三的企業均與半導體生產相關，反映中國內地重視半導體行業發展。訊息技術、媒體及電訊和工業製造業占目前IPO申請人近七成，預計將成為A股市場長期增長的主要推動力。

行業分布方面，香港集資金額最大宗的IPO，來自消費品市場。同時，市場對生物科技行業的未來發展，充滿信心。截至9月30日，共有20家醫療保健及生命科學公司申請上市，其中包括9間未有盈利生物科技公司。

儘管市場環境欠佳，但報告顯示香港上市的未盈利生物科技公司數目，仍超出去年。今年頭三季度，有6間未盈利生物科技公司上市，超越去年同期的4間。而隨著正在處理的赴港上市申請宗數不斷增加，截至今年9月底已有約110宗，令香港有望在今年底重返全球IPO五甲。

澳洲 會計師公會（CPA）認為，今年香港經濟穩步復甦，特區政府應進一步推行改革以增強經濟實力，澳洲會計師公會2023年大中華區分會會長呂志宏則建議，下調港股印花稅並延長交易時段，增加港股競爭力。

除了採取下調股票印花稅、延長本地股市交易時間等最基本的措施之外，還需要其他的改進措施進行配合。呂志宏指出，本地有不少中小型企業，港交所在9月就GEM（即創業板）上市改革發出諮詢文件，若能夠提升GEM資金靈活度和交投，不論是市場活躍度還是券商的收入都將有所增加。