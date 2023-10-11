選國際小姐 港模特色民族服「似天津冬菜」？

第61屆國際小姐26日在日本東京舉行，香港代表梁庭欣穿上代表香港的服飾，評價兩極，有人說像似天津冬菜。（取材自Instagram）

第61屆國際小姐競選26日將在日本 東京舉行，香港 代表梁庭欣即將準備出發，5呎9吋半高、模特兒出身的她，獲讚氣質出眾、靚過本屆港姐，她近日公開一輯民族服飾照，不料引起兩極反應，被毒舌網民嘲笑似「天津冬菜」。

香港01報導，梁庭欣模特兒身型獲不少工作機會，年初更有份到米蘭時裝周走秀。國際小姐參賽者來自世界各地，會穿上代表自己地區的服飾，這次梁庭欣一身造型相當特別，服裝由香港知專學院（HK Design Institute）時裝及形象設計學系的7位學生負責設計製作。

據報導，該套服飾黑色閃爍底色，兩肩有「香港」二字，裙擺以當鋪招牌改成比賽地點「東京」二字，再加入麻雀、夜景及繁體字雙「囍」等，100%香港風。

可惜湊合起來非人人能接受，有人讚「這款服飾比傳統禮服或長衫、載鳳冠有創意，果然是香港年輕人創作」，亦有毒舌網民指似足「天津冬菜」。

知專學院老師強調，這次的意念是一套「costume（演藝造型）」，而不是「Fashion（時尚 ）」。國際小姐香港代表是第一次與HKDI 合作，官方早於7月就曾釋出服飾設計圖，當時更在專頁表示「是一個無價的機會，可以將香港年輕一代的設計帶到國際水平」。