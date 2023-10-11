趁颱風濫收車資 的士司機損港形象

香港示意圖。(圖：shutterstock)

颱風「小犬」襲港，雖然沒有造成人命傷亡或嚴重事故，卻凸顯香港 交通無人管理，加上「的士(計程車)」司機濫收車資，令香港形象受損。

綜合港媒報導，在9號風暴之下，機場、鐵路突然停開，令1萬6000名旅客滯留機場內，他們既未能乘搭公車往市區，又沒有鐵路，結果爭相搭乘的士。

不過，的士司機卻趁機濫收車資，他們招攬互不相識的旅客上車，收取每人1000港元(約128美元)；本地的士一般可載4人，換言之，司機一次過就可以賺取4000港元。有從外地返港的人在社交平台大吐苦水，並表示最終找到一位肯收600港元的司機才能回家。

另據無線電視台報導，北京 人戴先生也在機場遇到相同情況，他說，「我覺得有點趁火打劫了，不太合理，這不是很好。」旅客葉小姐也說，「這很誇張，很不能接受，但是沒有辦法選擇，只能眼睜睜看著自己的錢包被搶。」

對於濫收車資，有的士司機向媒體解釋，收取高昂費用是因為在8號暴風訊號之下開工，保險 公司不賠，但保險業聯會向媒體表示，車保沒有類似明確規定，一般只是列明受保人必須採取一切合理步驟，以防受保的車輛損毀。