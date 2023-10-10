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香港搶人才見效 6萬專才到港超目標

香港新聞組╱香港10日電
「第三屆香港國際人才高峰論壇」9日在灣仔會展舉行，財政司長陳茂波指出，人才來港計畫已超過港府年初定下的目標。(中通社)
「第三屆香港國際人才高峰論壇」9日在灣仔會展舉行，財政司長陳茂波指出，人才來港計畫已超過港府年初定下的目標。(中通社)

面對國際人才爭奪戰，香港特區政府著力以大膽創新的方式「搶企業」、「搶人才」。「第三屆香港國際人才高峰論壇」昨日在灣仔會展舉行，財政司長陳茂波表示，截至上月，香港輸入人才計畫共收到16萬宗申請，其中已經超過10萬宗獲批，至今已有6萬名人才來港，超過了政府年初定下全年3.5萬人的目標。

文匯報報導，本屆論壇以「鏈接全球人才，共建高質灣區，服務國家發展」為主題，設有三個主論壇，從國際、國家以及粵港澳大灣區層面闡釋相應人才政策；同時圍繞IT、法律、科技、多元人才和區域競爭合作進行專項研討。

陳茂波表示，港府以大膽創新的方式「搶企業」、「搶人才」，目前兩方面都取得了階段性的成果。在「搶企業」方面，接觸超過200家重點企業，近30間已經準備落戶香港或擴展其在港營運規模，預計初期合共投資超過300億港元。

「搶人才」方面，陳茂波說截至上月，香港共收到16萬宗申請，其中已經超過10萬宗獲批，當中「高才通」計畫共收到超過5萬宗申請，超過3.9萬宗獲批。至今已有6萬名人才來港，超過了政府年初定下全年3.5萬人的目標。

勞工及福利局長孫玉菡提到，「高才通」為人才提供一個明確的來港方法，申請過程高效透明，線上申請和批核為世界各地的人才提供了很大便利。經「高才通」來港的人才都是高學歷或高收入而且非常年輕的人才，當中有約三分之一是30歲或以下。

他表示，香港歡迎和支持人才來港發展，不過香港在吸引人才方面，不可能只看香港，因為人才著眼於通過香港作為平台、跳板進入大灣區的巨大內地市場，因此香港與尤其是灣區內地城市的合作顯得非常重要。

另據香港電台報導，特首李家超昨天在「香港東盟（東協）峰會」上說，香港與東協（東南亞國家協會,ASEAN）建立了長期的經貿關係，他早前與東協各國領導人會面時，各國都表示支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

李家超並指出，香港在中國的「十四五」（2021至2025年）規畫、粵港澳大灣區、「一帶一路」等戰略上發揮重要作用，能協助RCEP成員在大灣區獲得所需要的服務及進入內地市場。去年東協與中國之間就有790億美元的商品貿易通過香港進行。

「第三屆香港國際人才高峰論壇」9日在灣仔會展舉行，財政司長陳茂波指出，人才來港計...
「第三屆香港國際人才高峰論壇」9日在灣仔會展舉行，財政司長陳茂波指出，人才來港計畫已超過港府年初定下的目標。(中通社)

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