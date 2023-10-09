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帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

新盤買氣差 二手樓市表現不俗

香港新聞組／香港9日電

市民無懼颱風「小犬」襲港，上周末（7日及8日）二手樓市表現不俗，更有代理表示看樓量不減反增。綜合四大代理數據，十大屋苑於周末錄得5至9宗成交，較前一個周末有小幅上升；但新盤市場僅長沙灣睿峰錄得一宗成交，令到過去兩日新盤合共僅沽出約12伙。

文匯報報導，美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明昨透露，不少有意入市的市民趁機出動「尋寶」，7日（周六）藍籌屋苑看樓量及成交量均有所增加，該行周末合共錄得約9宗買賣成交，連續31周維持於單位數水平。布少明提醒，若「減辣」預期落空，令市民失望，勢必令樓市「雪上加霜」，全年樓價有機會跌約3%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，全城憧憬施政報告有減辣措施，二手業主亦願意擴大議幅，令交投轉活。中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，與上周末相若。

另一邊，市場消息稱一手成交共錄12宗成交，鼎珮發展的長沙灣睿峰以逾1490萬港元（約190.25萬美元）售出東翼28樓D室，呎價2萬9914元。永義發展的雋睿以招標形式沽出1座5樓C單位，成交價1700萬港元，呎價約2萬5111元。

香港樓巿氣氛疲弱，地產界近期要求特區政府「減辣」之聲不絕於耳。特區政府財政司司長陳茂波昨晨在電台節目上承認賣地收入未如理想，本年度的財政赤字會較財政預算案時估計的為高，而樓巿受經濟及巿場氣氛等不同因素影響，對於「減辣」的訴求，特區政府會參考市場情況等不同因素以作出務實的考慮。

發展商表示，項目自今年2月初重啟銷售以來累售101 伙 ，套現近12億港元，而整個項目計累售290伙。

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