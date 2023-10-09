港大校長被指不當處理捐款、用人唯親 校委會議討論 傳他被阻列席

香港大學校長張翔被指不當處理捐款、用人唯親。（新華社資料照片）

香港 大學校務委員會今日召開特別會議，討論針對校長張翔的匿名投訴前夕，外傳校委會內部以張翔是當事人，要求他避席，外界預料，張翔安排律師陪同出席；而兩名由張翔力邀加入港大的知名學者，已經或將會致函校委會，開腔支持張翔。

明報報導，知名學者之一2016年諾貝爾化學獎得主、港大化學系講座教授Fraser Stoddart接受訪問時，呼籲校委會應勿理會匿名指控，形容若校委會再啟動調查是「浪費時間」及令人傷感，也不符合大學及香港利益，反問：「為何容讓瑣碎政治破壞大學？」他提醒，港大如果要吸引頂級學者，就要避免「有毒文化」，及支持大學管理層。

此外，研究人工智能的港大數據科學院院長馬毅亦致函校委會，表示匿名投訴快速外洩，質疑投訴者動機令人高度懷疑，「有目的地損害校長（聲譽），犧牲港大校譽」。他呼籲校委會應極度審慎及保密處理事件。

報導指出，81歲的Stoddart在英美大學任教逾半世紀，在加州大學柏克萊 分校時與該校時任助理教授張翔合撰論文；馬毅今年於柏克萊停薪留職加入港大。兩人的信同樣提到與張翔相識經過，馬毅形容是張翔說服他離開柏克萊，Stoddart更形容毫無保留支持校長。

另據香港01報導，張翔此前遭多宗投訴，包括涉及豁免招標聘用美國獵頭公司招聘副校長及醫學 院院長、豁免招標以205萬元購買校長座駕、在教職員聯誼會裝修工程時使用校方資金等。

據報導，其中一項指控包括不當處理捐款，涉及深圳上市公司「納思達」透過中國紅十字基金會捐款1000萬元人民幣（約137萬美元）予港大，作為內地生獎學金。港大在收到款項後，校長辦公室要求將捐款撥給「港大戰略發展基金」的帳戶，此帳戶持有人為校長辦公室，但最終因協議條款而擱置。

另一指控為港大以豁免招標形式，花費33萬美元聘請美國獵頭公司「Isaacson Miller」，全球招聘負責大學拓展的副校長，以及醫學院院長，要求醫學院長具備「美國高等院校經驗」。明報引述消息，指張翔是醫學院長遴選委員會主席，暫任院長劉澤星為最後一輪推介的兩名人選之一，而張翔在9月已口頭通知校委會將推薦劉澤星出任院長。有校委質疑港大高層「用人唯親」，形容指定人選來源的做法霸道。