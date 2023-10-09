「小犬」怒吼 香港海陸空交通大亂 的士載客抬價

受颱風「小犬」影響，大批乘客被困港鐵車站。圖為紅磡站內外均擠滿人潮，的士站大排長龍，只有零星的士到場接載。（中通社）

颱風「小犬」襲港，香港 天文台昨天中午12時40分改發8號東北烈風或暴風信號後，晚上7時一度升級為9號風球，但至晚上11時50分再降回八號風球，並至少維持至今早11時。受颱風影響香港海陸空交通大亂，昨天90航班「避風頭」、巴士渡輪停運、港鐵限行地下路段，今天中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心停課一天。

文匯報報導，「小犬」來勢洶洶，機場管理局估計昨天有90班飛機取消、130班延誤；九巴、龍運、城巴及金巴昨午相繼停運，而在改發九號風球後港鐵即暫停所有露天路段列車和輕鐵服務，地底路段只維持有限度服務，港珠澳大橋等亦封閉。至於巿面，有店舖昨午開門營業，但人流減少，亦有市民和遊客到海傍「追風」。

因「小犬」逼近，香港天氣昨晚轉趨惡劣，不時颳起猛烈陣風及下起大驟雨，天文台昨晚8時25分更發出黃色暴雨 警告，已知最少發生14宗塌樹，21人在風暴中受傷，包括兩名清潔女工被塌下的樹椏擊傷，至昨晚有201人入住各區的臨時庇護中心，惟當局暫未接獲水浸報告。

大公報報導，昨日有很多市民未料颱風勢猛，仍趁星期日外出遊玩。天文台雖然於昨日下午表示有機會改掛更高風球，但至傍晚6時45分才發出通知，15分鐘後便改掛九號風球，而港鐵露天段在九號風球下即時停駛，大批乘客措手不及，由於公共交通工具普遍已經停頓，多個港鐵站有大量乘客滯留，的士站大排長龍，引起市民不滿。

天文台於昨日中午12時40分發出8號風球，晚上7時改掛9號風球。翻查資料，香港自1946年至今，若只計算10月份，發出9號或以上風球，包括颱風「小犬」在內合共五次，對上一次追溯至1975年，即足足相隔48年，差不多半世紀。

由於港鐵露天段停駛，大圍站、荃灣西站、紅磡站均有大批乘客滯留。在荃灣西站附近的荃灣西如心酒店，職員表示因九號風球來襲，9時許所有房間已被訂滿。

昨晚11時在港鐵紅磡站內，仍有許多滯留的乘客，乘客羅先生說，昨晚8號風球下與親友見面吃飯，「完全沒想到這個風的威力會這麼大，竟然升到9號球。」他家住馬鞍山，最壞打算是睡在地鐵站 ，然後今天一早直接去上班。

而紅磡站外也有不少人等候的士，每當有的士經過，一群人便立刻招手，甚至有人衝出馬路攔車，家住啟德的李先生與太太也想搭的士回家，但最終放棄，因為司機索價每人收費200港元（約25.5美元），而且要等夠4個人才開車。

有市民則與的士司機磋商一輪後，最終以兩個人、1000港元（約127.7美元）的價錢，從紅磡搭往沙田。港鐵於改掛八號風球後表示，露天段逐步恢復有限度服務。

香港的士小巴商總會理事長周國強接受大公報記者查詢時表示，估計昨晚全港只有200至300輛的士在街上行駛，機場有大批旅客滯留等待的士，形容「全港（的士）都被叫到爆！」城市的士車主司機聯會有限公司主席莊永德說，上月初的世紀暴雨下，很多的士被浸壞，這次司機怕車被浸壞，不敢在颱風下開工。