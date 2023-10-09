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涉JPEX騙案 網紅「東記」機場被捕 喊冤也是受害人

香港新聞組／香港9日電

虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，警方昨日再拘捕28歲網紅「東記」蔡曉東，他也是虛擬資產場外找換店（OTC）負責人，警方已拘捕28名嫌犯。文匯報報導，蔡曉東昨日搭機返港後被捕，但他事前則在社交平台發文稱自己也 是被騙受害者，會協助警方調查，「與JPEX勢不兩立」云云。警方表示，截至昨日共接獲2538名受害人報案，涉及金額約15.6億港元（約1.99億美元）。

據報導，蔡曉東是「Hong Coin講幣」創辦人，自稱是香港的加密貨幣分析師，過去積極推廣加密貨幣，包括花近200萬港元（約25.5萬美元），在銅鑼灣港鐵站投放大型廣告，又曾以自己做「活招牌」宣傳「全民林寶」遊戲節目，並曾經有份拍宣傳片推廣JPEX平台幣JPC。

據報導，今年5月，他在九龍灣國際展貿中心舉行大型線下講座，主講「JPC 6月發牌後的未來」，據悉參與人數達1500人。在JPEX詐騙案曝光，「東記」位於堅尼地城的辦公室及OTC「東館」被警方上門調查及帶走一些證物後，由於蔡當時不在香港而未有被即時拘捕，蔡其後亦沒有更新社交媒體。

在「潛水」近一個月後，他昨晨突在其Ig社交平台發文，解釋自己為何自JPEX於9月14日進行USDT提幣手續費的調整後一直沒有露面及交代行蹤，是因為正在外地旅行，以及為了蒐集證據資料。他聲稱並未拿過任何一筆款項，更沒有參與過JPEX收割事件，而且完全不知情；又聲稱自己在事件中亦是受害人，失去逾95%資產，現時資金只餘下20萬港元。

JPEX詐騙案，由今年9月18日至昨日警方以涉嫌串謀詐騙等罪，已合共拘捕28人，當中包括網紅兼OTC負責人林作、陳凱怡，藝人鄭雋熹，以及OTC職員等；當中2名骨幹成員更在澳門被司警拘捕後遞解出境返港被警方拘捕。被捕的28人現除蔡被扣查，其餘27人已獲准保釋候查，10月下旬至12月下旬再向警方報到。

詐騙 香港 貨幣

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