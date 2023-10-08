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杭州亞運／香港男足歷史性殺進銅牌戰 惜敗烏茲別克

香港新聞組／香港8日電
杭州亞運男子足球銅牌賽在杭州上城體育中心體育場舉行。烏茲別克隊（白方）以4比0戰勝香港隊（紅方）獲得季軍。 （中新社）
杭州亞運男子足球銅牌賽在杭州上城體育中心體育場舉行。烏茲別克隊（白方）以4比0戰勝香港隊（紅方）獲得季軍。 （中新社）

為期15天的第19屆杭州亞運會今日閉幕，香港代表隊已在杭州亞運會奪得8金16銀29銅合共53枚獎牌，總獎牌數成功突破香港隊歷屆亞運獎牌紀錄，金牌總數則追平在上屆雅加達亞運創造的歷來最佳成績。另外，U23男足代表隊更歷史性殺入四強，昨日與烏茲別克爭奪銅牌失利，但仍是亞運歷史上最佳成績。

大公報報導，本屆杭州亞運會，香港隊派出歷來最大規模的930人代表團。截至昨日，已奪得8金16銀29銅，共53面獎牌，與伊朗並列第九名，創下香港隊歷來最佳成績。

香港男足代表隊昨日出戰烏茲別克，雖然天文台掛出3號風球，但仍有大批熱血球迷前往各直播區為香港健兒加油。其中馬會開放跑馬地馬場，足總也在奧海城舉行「睇波派對」，球迷們穿上港隊球衣到場，令現場變成一片「紅海」。直播區氣氛熱烈。惟到上半場尾段港隊「失守」，下半場再失三球，最終以0比4不敵烏茲別克，但仍創下亞運歷史最佳成績。

門將謝家榮賽後哽咽表示，知道香港有很多球迷齊集支持球隊，為未能以銅牌報答球迷而致歉，期望未來對青年球員的訓練加把勁。

報導指出，香港的鄺爸爸昨日帶同兩子到馬場觀賽，大讚現場氣氛高漲。13歲的大兒子喜愛踏單車及田徑，9歲的小兒子則參與游泳訓練，坦言已把香港隊健兒視作榜樣，夢想未來可代表港隊出賽。而在杭州的凌榮庭和妻子則連續兩場到場為香港隊助威。凌榮庭於香港理工大學取得碩士學位，女兒也在香港出生，他從事與港有關的照明設備生意，所以對香港有深厚感情。凌榮庭說，香港隊拚搏精神值得肯定，是一支值得尊敬的隊伍。 

香港政務司司長陳國基表示，希望香港隊繼續努力，在不同賽事盡展所長，為港爭光。特區政府一定繼續大力支持香港足球發展。代表團團長霍啟剛則表示，很滿意本屆香港隊成績，並以「突破自我，創造歷史」總結香港隊在杭州的表現。

香港 杭州亞運 足球

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