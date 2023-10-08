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110萬人次內地客十一黃金周訪港 旅遊滿意度逾9成

香港新聞組／香港8日電
香港入境事務處統計，「十一」期間約有110萬人次內地旅客訪港。圖為9月30日，眾多遊客在尖沙咀海濱星光大道一帶參觀遊覽。（中新社資料照片）
香港入境事務處統計，「十一」期間約有110萬人次內地旅客訪港。圖為9月30日，眾多遊客在尖沙咀海濱星光大道一帶參觀遊覽。（中新社資料照片）

香港入境處統計資料顯示，在「十一」黃金周期間內地旅客訪港人次共達110萬，平均每日約14萬內地客入境，較五一黃金周高約一成，其中45%旅客選擇在香港過夜，與2017至2018年的「十一」黃金周假期相當。九成以上旅客對香港餐飲、購物和觀光體驗感到滿意。

香港文匯報報導，「十一」長假期間，香港多項大型活動吸引不少巿民和旅客到場，國慶煙花匯演有43萬人次觀賞，而西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等也人流暢旺，個別景點訪客人數接近甚至超出疫情前水平，酒店整體入住率高達90%。

香港旅遊發展局表示，10月1日國慶日當天，單日近18萬內地旅客訪港，創今年以來新高，而本港舉辦一連串活動如中秋綵燈會、大坑舞火龍、國慶煙花匯演等，帶動了更多旅客訪港。有觀賞大坑舞火龍的旅客形容香港中秋氣氛濃厚，感受到傳統非遺文化及香港特色，亦有旅客形容國慶煙花震撼，維港夜色很美，不少旅客均表示有意再次到訪。

旅發局表示，本月起將繼續推出各種節慶宣傳推廣及大型活動，包括萬聖節、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數等，吸引旅客來港親身參與和體驗。

報導指出，在訪港「團客」方面，據旅遊業監管局登記資料，「十一」約有780個內地旅行團到港，共約2萬6800名旅客，僅占整體內地訪客約2%。

立法會旅遊界議員姚柏良表示，黃金周絕大部分是個人遊散客，旅行社生意比例不多，但整體氣氛改善，呈穩步復甦狀態。立法會批發及零售界議員邵家輝表示，在「十一」黃金周期間，旅遊旺區及售賣傳統旅遊產品，如珠寶黃金及奢侈品商戶的生意額有雙位數字增長，惟較2018年仍有差距。

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