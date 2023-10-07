簽收海外寄送「羊村」繪本 港男「輸入煽動刊物」囚4月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「羊村」系列繪本被香港 法庭裁定為煽動刊物後，梁姓男子因今年3月代收從英國郵寄到港的18本「羊村」繪本，昨日被以「輸入煽動刊物罪」判囚4個月，此案為「輸入煽動刊物罪」定罪的首案。

明報報導，國安法指定法官、西九龍裁判法院總裁判官蘇惠德認為，繪本以狼比喻中央，旨在抹黑醜化中央為邪惡橫蠻，若向年幼者滲透煽動想法，可造成跨代影響。香港言語治療師總工會五人就出版《羊村守衛者》、《羊村十二勇士 》、《羊村清道夫》繪本，去年被裁定串謀發布煽動刊物罪成。

報導稱，今年3月7日，香港海關截查到從英國寄給的John Choi的包裹。包裹內裝「羊村」系列繪本，包括《羊村投票日》講述「35+」初選案，《羊村建築師》關於「六四紀念館」被移除、有書本違反國安法，而《羊村日報》指涉黎智英蘋果案和立場案。

報導指出，警方喬裝人員於3月8日將載包裹送到貸款 公司，由被告代收。同月13日，警員上門檢獲涉案書本，被告被捕後在警誡下稱並非收件人John Choi（蔡榮達），他是只幫舊同事收件，「完全不知」書本內容。惟被告手機信息顯示，蔡準備寄出書本時，被告回覆稱會向國安舉報對方；兩人曾討論如何規避截查，並決定用化名作為收件人。

據報導，辯方求情指被告梁俱銘（38歲）無政治聯繫，僅是按上級指示簽收包裹。另外，涉案三套書數量少，而且並無證據顯示有分發給他人，應屬於被告「自用」。但蘇惠德指出，刊物對象年紀低至4歲兒童，罪責應為較重，內容以社會事件作骨幹並抹黑中央，意圖散播仇恨。如果煽動想法在年幼一輩植根滲透，可萌芽及影響下一代。蘇惠德表示，涉案刊物均具煽動性質，被告明知夥伙同他人跨境輸入刊物，變相助長海外人士繼續出版、危害國安。