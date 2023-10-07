我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

簽收海外寄送「羊村」繪本 港男「輸入煽動刊物」囚4月

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「羊村」系列繪本被香港法庭裁定為煽動刊物後，梁姓男子因今年3月代收從英國郵寄到港的18本「羊村」繪本，昨日被以「輸入煽動刊物罪」判囚4個月，此案為「輸入煽動刊物罪」定罪的首案。

明報報導，國安法指定法官、西九龍裁判法院總裁判官蘇惠德認為，繪本以狼比喻中央，旨在抹黑醜化中央為邪惡橫蠻，若向年幼者滲透煽動想法，可造成跨代影響。香港言語治療師總工會五人就出版《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》繪本，去年被裁定串謀發布煽動刊物罪成。

報導稱，今年3月7日，香港海關截查到從英國寄給的John Choi的包裹。包裹內裝「羊村」系列繪本，包括《羊村投票日》講述「35+」初選案，《羊村建築師》關於「六四紀念館」被移除、有書本違反國安法，而《羊村日報》指涉黎智英蘋果案和立場案。

報導指出，警方喬裝人員於3月8日將載包裹送到貸款公司，由被告代收。同月13日，警員上門檢獲涉案書本，被告被捕後在警誡下稱並非收件人John Choi（蔡榮達），他是只幫舊同事收件，「完全不知」書本內容。惟被告手機信息顯示，蔡準備寄出書本時，被告回覆稱會向國安舉報對方；兩人曾討論如何規避截查，並決定用化名作為收件人。

據報導，辯方求情指被告梁俱銘（38歲）無政治聯繫，僅是按上級指示簽收包裹。另外，涉案三套書數量少，而且並無證據顯示有分發給他人，應屬於被告「自用」。但蘇惠德指出，刊物對象年紀低至4歲兒童，罪責應為較重，內容以社會事件作骨幹並抹黑中央，意圖散播仇恨。如果煽動想法在年幼一輩植根滲透，可萌芽及影響下一代。蘇惠德表示，涉案刊物均具煽動性質，被告明知夥伙同他人跨境輸入刊物，變相助長海外人士繼續出版、危害國安。

香港 勇士 貸款

上一則

李強將赴杭州亞運閉幕 會多國領導人 強化地緣政治影響力

下一則

杭州亞運／橋牌男團奪金 香港8金追平往屆紀錄

延伸閱讀

周潤發指中國電影審查限制多 引發中國網友批評

周潤發指中國電影審查限制多 引發中國網友批評
李嘉誠問「星港是否競爭對手？」AI：兩地要互相學習

李嘉誠問「星港是否競爭對手？」AI：兩地要互相學習
颱風天股市不休 港府擬推動政策

颱風天股市不休 港府擬推動政策
香港「長板女神」元朗街頭辣裝放煙花 5天後被拘

香港「長板女神」元朗街頭辣裝放煙花 5天後被拘

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞