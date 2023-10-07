談香港電影 周潤發：97後很多事變了

港星周潤發在釜山影展獲頒年度亞洲電影人獎，他日前出席記者會談香港電影，直言中國審查限制多，97後很多事情變了。(歐新社)

香港 影星周潤發 在4日開幕的釜山國際影展獲頒年度亞洲電影人獎，他日前出席記者會時表示，「中國對電影有很多審查要求，所以我們的劇本必須經過很多不同部門審批」，「我們現在有限制，對電影製作人是很困難」。

中央社報導，周潤發在釜山出席記者會時，一名外籍記者以英語提問，指周潤發在香港電影黃金年代拍攝了很多作品，認為現在香港電影業如何。周潤發表示，在1980年代很多人都看香港電影，對此感到自豪，「但1997年（香港主權移交）後很多事情改變了，我們要留意政府的方向，這是非常重要，否則很難取得資金拍電影。因為中國市場太大，所以我們要找解決方法。」

周潤發又提到，很開心見到南韓 電影承傳了香港電影發揚光大，揚威好萊塢。他表示，南韓電影題材廣闊，可能因為南韓政府的支持及創作自由度大，南韓創作人有無限想像力，對於很多南韓電影題材都感到很驚訝。

但周潤發的發言傳回中國內地卻引發網友不滿，群起批評他把香港電影沒落甩鍋給審查，但也有許多網友肯定「發哥」說的是實話，「發哥說得太對了！！！內娛拍了也不讓播啊！」、「中國電影人也不是沒有創新，只是審核通不過」，不少人還擔憂發哥因此遭封殺。

另據媒體報導，周潤發的發言在X平台上同樣引發回響，有網友直言「發哥回家要小心了」也有人表示「發哥也反了」、「完了，要被封殺了」。