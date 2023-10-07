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人旺財未旺…百萬內地客黃金周訪港 零售生意僅升2成

香港新聞組／香港7日電
內地十一長假是「近五年最火黃金周」，黃金周前七天共有百萬內地客入境香港，當中10月1日人數最多。（中通社）
內地十一長假是「近五年最火黃金周」，黃金周前七天共有百萬內地客入境香港，當中10月1日人數最多。（中通社）

內地「十一黃金周」長假昨日結束，香港入境處數據顯示，前七天共有逾100萬內地客訪港，達到旅議會的預期目標。不過，香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，收集業界黃金周前五天數據，生意雖較前一周增加，但低於預期，生意的升幅不及人流的升幅，形容「旺財未必與旺丁同步」。

明報報導，旅遊業界立法會議員姚柏良表示，以往內地客多在港買奢侈品，現時著重體驗文化，消費模式更多元，故對零售業界衝擊較大；姚柏良承認，「夜繽紛」措施是短時間內推出，對內地客宣傳較少，對帶動黃金周人次及消費未見顯著作用，但仍認為夜繽紛可作起步點帶旺香港氣氛，吸引旅客過夜高消費。

據報導，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，協會收集業界由中秋節9月29日至3日的數據，生意比前一周同期整體錄得升幅，但低於預期，遊客生意整體僅錄得一兩成升幅，本地市場則錄得單位數的升幅至「低雙位數」的跌幅，相信受市民假期外遊和北上消費影響。

報導指出，對比十一黃金周與早前五一黃金周，謝邱安儀指「十一」前幾天天生意比「五一」好，但隨後的幾天則「相差無幾」，與2018年相較則仍有差距。至於政府推動夜經濟措施有否幫助，她形容「有好過冇」（比沒有好），相信一定有幫助，否則業界生意或「比一般更差」。

據報導，姚柏良表示，內地客在港旅遊模式已轉變，以往大部分均為大量採購奢侈品的高消費旅客，現時著重體驗香港文化。他強調「周圍行街食嘢都會消費（逛街吃東四都是會消費的）」，整體在港消費金額未必下降，但因消費管道更多元，故零售業界或感覺未見生意上升。

報導稱，姚對於有多少旅客在黃金周期間在港住宿，姚柏良指稱酒店入住率達九成。但香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，以往十一黃金周在有「水貨客」，賓館訂房量幾乎爆滿，但港府近期大力打擊水貨客，今年十一訂房量僅較平時多三、四成。

此外，據港媒報導，香港疫後大力推動「夜經濟」，出招催生新夜市、搞活舊夜市，但在歷史悠久的廟街夜市，竟有「檔口」公開發售可吸食毒品的「冰壺」，對於尋問的民眾，「檔主」竟直接問「是想吸大麻還是可卡因？」

報導指出，廟街夜市「檔口」現場擺放的「冰壺」款式繁多，部分包裝上還印有大麻圖案，吸引不少逛街的青少年注目，還有小朋友好奇的向母親詢問。

香港 大麻 零售業

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