杭州亞運／橋牌男團奪金 香港8金追平往屆紀錄

香港 橋牌選手在男子團體賽昨日擊敗印度 隊，摘下杭州亞運 第八面金牌，金牌數目追平2010及2018兩屆亞運創下的港隊史上最高的單屆亞運8面金牌數目。亞運暫時獎牌數字，港隊累積8金16銀29銅，共53面獎牌。

明報報導，展望今明最後兩天賽程，除了男足將於今日迎戰烏茲別克隊，爭取港隊史上首面足球亞運獎牌，明日的空手道項目也可望奪牌。

報導稱，香港橋牌隊昨日延續前日3節強勢，男子團體賽決賽在最後3節接連力克印度隊，最終以總分229.1：152取勝，摘下隊史亞運首金。由黎偉傑、何凱桐、何煒霖、招偉立、施純森及麥國輝組成的團隊，前日先於決賽首3節後以212.1：140領先，昨於最後3節延續強勢，終以229.1：152擊敗印度封王，繼女團摘銅後，橋牌隊奪得今屆第二面獎牌。

據報導，主將黎偉傑在賽後表示，團隊中只有麥國輝是職業牌手，其他人本身都有正職，備戰時間不多，要在亞運取勝的難度比許多對手高年不少。總教練韋昭暉相當滿意選手表現，認為在初賽提早出線，對保留精力在決賽發揮很有幫助，他又表示面對各路對手均有針對性部署，也有分進攻、防守及平均型打法。

報導指出，黎偉傑去年因誤服降血壓藥違反禁藥條例，一度被停賽8個月，今年3月才復出，錯過不少隨隊訓練及比賽時間，幸好仍趕上出戰亞運。韋昭暉表示，當時為避免黎偉傑的拍檔麥國輝無法出賽，結果自己親自以替補身分頂替上陣，「幸好他們兩人已合作逾20年，非常有默契，加上亞運前夕自主加強訓練，結果得到應有回報。」