法官認定暴動「非即興」 金鐘案23人判囚28至50月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年金鐘政總外衝突，23名被告暴動罪成，昨日在區域法院判刑。法官練錦鴻指，本案暴動並非即興，且發生在港島核心地帶，對公眾造成極大滋擾，指年輕不是任意妄為的「許可證」，遂判處各人監禁28個月至50個月不等。

文匯報報導，23名被告都是年輕人，年齡多在20多歲，其中除了鄧家樂和樊耀淦受審後被定罪，餘下21名被告均承認暴動罪。因此，鄧判監禁46個月，樊判監50個月。

報導指出，被告於2019年9月29日在金鐘金鐘道一帶連同其他身分不詳的人士參與暴動。姜啟泓另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即管有兩支鐳射筆。

練錦鴻昨日表示，絕不容許以暴力破壞公共秩序，被告自以為有「崇高理念」，卻恃人多勢眾，企圖以暴力達到其共同目的。雖然無證據顯示本案暴動有主辦組織或有精密計畫，但亦非即興或完全無計畫，可能有一個或者多個組織策畫及安排，而選擇攻擊政府總部，是對整個特區政府和社會的挑釁。

練官指出，本次衝突發生在港島主要幹道，而金鐘亦是港島中心地帶，對公眾造成極大滋擾，為市民大眾及遊客帶來不便，更破壞香港 引以為傲的良好聲譽。從現場畫面可見，其破壞可推論政府須花費大量公帑清潔及修復。