24歲女網紅元朗街頭放煙花 5天後被拘

24歲「板界女神」網紅Sophia，在香港元朗街頭放煙花，涉嫌「非法使用煙花或爆竹」，事隔5日被捕。(取材自Instagram)

香港 網路瘋傳一段女子街頭放煙花影片，引發熱議。港警獲報後調查，一名24歲女網紅9月30日凌晨在元朗街頭放煙花，相隔5天後以涉嫌「非法使用煙花或爆竹」拘捕到案，涉案時所穿衣物也被扣查。

綜合港媒報導，影片中，一名身穿白色上衣、熱褲的女子與友人於元朗一處私人屋苑停車場出口外的行人路，手持煙花筒點燃。煙花筒冒火花，直噴向馬路方向。當煙花燃點起時，女子舉煙花揮舞，身邊朋友大叫「成個蘭桂坊咁喎」。

有網友爆料放煙花女子是「長板女神」Sophia，Instagram有2.1萬名追隨者，她經常上傳玩滑板影片，吸引多名粉絲點讚。

24歲「板界女神」網紅Sophia，在香港元朗街頭放煙花，涉嫌「非法使用煙花或爆竹」，隔5日被捕。(取材自Instagram)

根據香港法例第295章《危險品條例》，煙花爆竹均屬危險品，任何人非法製造、貯存、運送或使用危險品，最高刑罰為監禁12個月及罰款20萬元(港幣，下同，約2.6萬美元)。此外，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2000元。

影片曝光後被網友瘋傳討論，不少人直指片中港女明顯犯法，「好開心呀，等拉啦」、「又將犯罪證據放上網」、「是豬隊友放上網定自己豬咗」、「人類總是要犯同類的錯」。