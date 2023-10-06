港府打擊公屋濫用 80萬戶須申報

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為加強打擊濫用公屋，香港 房委會本月收緊「富戶政策」，住滿2年至9年的公屋戶會收到申報表，須填報在港是否持有住宅物業。此外，房屋署也將重點排查長者公屋是否有人居住。

綜合大公、文匯報報導，房委會目標在2025年10月前為全港80萬公屋戶進行申報，若拒絕填報或存心瞞騙，又無證據解釋，或被中止租約收回單位。

房屋署署長羅淑佩說，已向首階段約8.8萬公屋戶發出申報表，要求於11月底之前交回，若有人拒絕填寫申報表或有心欺瞞，最嚴重或會中止租約收回單位，將收回單位派予輪候人士。

羅淑佩又強調，未來房署將使用科技打擊濫用公屋，包括偵查和感應方面的科技，同時會與其他專業部門合作偵查。惟她指，使用科技涉及住戶私隱，當社會對打擊行動、尤其是涉及犯法的濫用公屋情況有足夠的公眾支持度，署方會使用較多不同科技和手段。

另據文匯報報導，

香港目前60歲或以上長者公屋住戶可豁免入息及資產審查，有意見認為長者也應納入審查機制內。羅淑佩表示，社會向來優待長者，「不希望趕走（公屋）長者在外靠退休金 或積蓄租屋過活。」但她認同，人口老化下，擁有住宅物業的長者公屋住戶比例或上升，署方會研究對策。