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李嘉誠問 AI「星港是否競爭對手」AI：兩地要互相學習

香港特派員李春╱香港6日電
香港首富李嘉誠(右)表示，與新加坡前總理李光耀相識多年，無事不談。(視頻截圖)
香港首富李嘉誠(右)表示，與新加坡前總理李光耀相識多年，無事不談。(視頻截圖)

近年極少亮相的香港首富李嘉誠，終於在媒體現身，由他自己最近在用手機玩人工智能，談起新加坡與香港關係，又特別提到早年與新加坡前總理李光耀的交往。

李嘉誠在新加坡的李光耀百歲冥誕之際，接受新加坡媒體訪問，大談他與李光耀的關係，也談及他個人近況及他對新加坡與香港關係的看法。

李嘉誠主動說他最近在用手機玩人工智能，他向人工智能提問「香港與新加坡是否競爭對手？」人工智能給出的答案，他認為挺有意思，是「星港兩地是競爭與合作的混合體」。

一段時間以來，香港總有被新加坡取代的擔憂，兩者成為爭奪亞洲金融中心的對手。李嘉誠說，新加坡由南洋一個海港，變成一個國際都會，香港同樣由一個漁港，發展到金融中心。「星（新加坡）、港（香港）兩地都是傳奇，亦同時踏上很多新的階段，兩個地方有很多相同之處，互相學習」。

李嘉誠受訪的題目是紀念新加坡已故建國總理李光耀百歲冥誕。他認為新加坡從「無」到今日的無限機遇，人民切實感到自豪，這就是偉大領袖的最佳體現。今日的年輕人對於李光耀所建立和設計的事情，覺得是頭上金剛圈，希望可以人性化一點，但要明白特定年代和相應歷史背景，李光耀並無半點鬆懈餘地，要改善人民衣食住行，又要打造未來，這個就是最人性操作，所以自己非常非常佩服他。

李嘉誠大篇幅談及他與李光耀的關係，說他和李光耀相識很多年，談論的話題很多，李的思想有好多層次，所以兩人無事不談，很自然，但每次大家最後的觀點也差不多。

李嘉誠說，第一次跟李光耀見面是1967年或1968年，當時兩人在香港見面，最難忘的是他對新加坡的使命感及對人民的承諾，要理解當時亞洲複雜背景，經濟艱難，才能體會他的挑戰，因為李光耀「要在沒有選擇的現實中，為未來創造無限可能」，這個「聽起來好容易，但實踐起來卻十分不簡單，用今日的眼光去看歷史，好多時間不盡公平」。

他還說有次跟李光耀吃晚飯，他跟李光耀說「不如你從商啦」，李光耀則回應稱「不如你從政吧」，說完大家哈哈大笑。

李嘉誠2018年宣布退休，此後極少公開亮相。他最近一次現身，是8月29日到香港慈山寺，該寺在他退休前斥資15億港元建造，內有全球第二高戶外觀音像。那天李嘉誠由紅顏知己周凱旋陪同。在場者事後說李嘉誠坐電動輪椅，自行控制，一路參拜寺裡的4至5處佛像，每次都「真的跪下去」。

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