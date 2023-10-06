今年新低 港9月樓宇買賣不到4000宗

香港樓宇買賣今年創下新低，9月樓宇買賣合約不到4000宗；圖為香港中央商務區恆基兆業大廈。（Getty Images）

香港 土地註册處公布，9月樓宇買賣合約為3893份，為今年首度降至4000宗以下，比上月則減少16.5%。樓市交投量不斷萎縮，樓市景況不妙，今年樓價恐再跌3%，地產業界要求「撤辣」的聲音愈來愈大。

中新社報導，9月樓宇買賣合約中，住宅樓宇買賣合約有2862份，比上月減少11.9%。今年9月份的樓宇買賣合約總值298億元(港幣，下同，約38億美元)，比上月減少14.7%，其中住宅樓宇買賣合約總值228億港元，比上月減少20.5%。

香港利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月份數據反映8月中旬至9月上旬樓市狀況，成交量創9個月新低，主要是由於本地銀行增加按息，令沉寂的樓市雪上加霜。

陳海潮指出，9月份一手私人住宅成交以中低價單位為主，成交額不高；二手私人住宅受一手私人住宅低價開售影響，加上9月初一連兩周遇上極端天氣，市場停市，交投低迷，導致整體私人住宅市場不景氣。至於非住宅市場（工廈、店舖及車位）則價量齊挫。

陳海潮表示，近月整體樓宇買賣反覆偏淡，加上9月中起本地主要銀行紛紛大加按息，而美息或仍未見頂，令準買家入市意欲下降。而且，特區政府新一份施政報告即將發表，市場正等待新政策方向再決定是否入市。

大公報報導，香港樓市價量齊跌，財政司長陳茂波上周突轉口風，指樓市現況與當年引入辣招時不同，特區政府會採取務實態度，不斷檢視市況，該言論重燃地產界「撤辣」的希望。

關注團體107動力召集人何民傑表示，當年設置辣稅期間，樓市處於上升周期，大量外資湧入，但目前加息環境下，香港地價下滑，房地產 市場面臨重大壓力，樓市辣招除增加交易成本，也窒礙境外專才及收租客 入市決心。

美聯物業佳宅部行政總裁（港澳）布少明指出，若不撤辣，樓價勢繼續下行，今季看跌3%，即全年計倒跌約3%，不排除明年續挫。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮建議，循序漸進放寬辣稅，把從價印花稅的15%稅率減一半，甚至讓購置第二個單位的市民豁免辣稅。

為遏抑樓市炒風，特區政府2010年起先後推出三項樓市印花稅（又稱「3D辣招」），即現行的買家印花稅、從價印花稅及額外印花稅。