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港「家有兒童」買屋者 公屋聯會倡優先揀樓

香港新聞組╱香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港房屋問題向來備受關注，特首李家超將於本月25日發表任內第二份施政報告，公屋聯會昨日就房屋政策提出多項建議，包括增設資助房屋「家有兒童」優先選樓，讓有11歲以下兒童的家庭可優先選樓，以及在「白居二計畫」下，建議把資助房屋按揭貸款保證期由30年延長至40年，協助申請人減輕按揭壓力，並建議及早制定「告別劏房」時間表。

大公報報導，根據現行規定，參加「家有長者優先選樓計畫」以及單身人士申請者，可較其他家庭申請者優先選樓。公屋聯會認為，為鼓勵市民組織家庭及生育，建議再增設「家有兒童計畫」，允許有11歲以下兒童的家庭可優先選樓。

公屋聯會委員張棋騰表示，很多年輕人組織家庭後申請居屋或購買私樓，因高昂花費，可能已無意欲生育，此次建議希望能鼓勵年輕人生育。公屋聯會副主席兼立法會議員梁文廣表示，此建議對家庭向上流動也有幫助。

此外，對於現時「家有長者計畫」申請者可獲三成的單位配額，梁文廣表示，在近年無論居屋及綠置居計畫中，「家有長者」申請人幾乎選購了所有較受歡迎的大單位，公屋聯會建議把該安排改為，在每個新發展樓盤項目中只預留不多於三成配額，讓其他申請者都能有選購不同單位的機會。

在準業主選購居屋單位方面，公屋聯會表示，曾有業主購入樓齡較高的未補價單位，因臨近房委會按揭保證期屆滿，最終須分13年還款期，每月付高達3萬港元。為幫助市民減輕置業負擔，公屋聯會建議，把現時房委會要求30年的貸款保證期延長至40年。

羅淑佩在房委會公開例會上亦曾表示，延長貸款保證期的做法有助促進居屋第二市場單位的流轉，署方會在考慮平衡財務風險下，就可否放寬按揭貸款保證期適時向房委會提交建議。

貸款 香港

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