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推廣體育 港桌球室擬放寬8歲、穿校服進入

香港新聞組╱香港5日電
香港政府為推廣體育，計畫放寬年輕人進入桌球館的限制，由現行的16歲降至8歲，並允許穿校服進入持牌桌球館。(中通社)
香港政府為推廣體育，計畫放寬年輕人進入桌球館的限制，由現行的16歲降至8歲，並允許穿校服進入持牌桌球館。(中通社)

為向年輕一代推廣桌球（撞球）活動，港府擬將進入桌球館最低年齡由16歲降至8歲；限制進入時間縮短至晚上11時至翌日早上7時；並允許穿校服者進入，引發家長憂心。有校長稱，桌球室性質偏向娛樂場所，非運動場所，未必適合青少年進入。

明報報導，文化體育及旅遊局指出，近年香港桌球運動員包括青少年球手，在國際及本地賽事中屢獲殊榮，令桌球運動形象大大提升，贏得廣泛認同及支持，社會上不少人提出應盡早讓青少年接觸桌球運動，培育新一代桌球運動員；加上體育總會及業界亦認為現今少年（8歲或以上）的身高及手眼協調，均適宜參與桌球運動。

局方認為，隨著時代進步，政府已優化桌球館發牌制度，又增加對桌球館的巡察，桌球館環境近年已大有改善。

康文署就放寬限制諮詢保安局、教育局、民青局和勞福局，各局均持開放態度。署方亦在7月25日諮詢保護兒童事務工作小組，委員均支持放寬方案，指青少年逗留時間限制在晚上11時前合適；委員會亦支持最低年齡限制降至8歲，主要因過往兩年參加桌球比賽或訓練，須向康文署申請豁免者年齡均為9至15歲。

香港「四眼Cue后」吳安儀指，有關限制放寬後，會吸引更多年輕人更早接觸桌球，對桌球將來重返大型運動有很大幫助，她一直認為桌球像籃球、游泳等其他運動一樣，可成為學校的運動會或課外活動。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛認為，此舉有助撕掉桌球被視為「不良活動」的負面標籤。至於有聲音擔心青少年在桌球館會接觸到其他成人娛樂活動，霍建議措施放寬初期可增加巡查次數，並定期檢討措施成效。

據報導，有校長稱部分桌球室未必適合青少年進入，部分學校規定不准學生穿校服去桌球室，也「不得進入電子遊戲機中心、桌球室、網吧，以免誤交不良份子及習染不良風氣等」。

然而高主教書院校長楊世德持不同意見，他稱年齡愈小學桌球愈好，相信修例後有更多機會入桌球室，長遠能加強他們對桌球的認識及興趣，做到普及化，「等於籃球場設於街上，小朋友拿起籃球便能去玩一樣」。

撞球（billiard sports），使用長桿撞擊球體，使球體互相碰撞的球類運動。在中國大陸稱為桌球、檯球：在港澳及新馬稱為桌球；在台灣、日本及南韓稱為撞球。 乒乓球（table tennis）使用球拍擊球，球桌上有長條形小網的球類運動。 在台灣、日本及韓國稱為桌球；在中港澳及新馬稱為乒乓球。

香港 日本 教育局

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