我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

華為、京東等30企業落戶香港 投資300億創1萬職位

香港新聞組╱香港5日電
特首李家超稱港府成功引進30家創新科技企業落戶香港，未來數年將在港投資超過300億港元、創造約1萬個職位。(中通社)
特首李家超稱港府成功引進30家創新科技企業落戶香港，未來數年將在港投資超過300億港元、創造約1萬個職位。(中通社)

港府去年底成立「引進重點企業辦公室」（OASES，引進辦）負責招商引資，昨日舉行「重點企業夥伴啟動禮」，成功引進30家創新科技企業落戶香港，當中八成來自內地，包括通訊基礎設備商華為、購物平台京東、外送平台美團和電腦製造商聯想等，未來數年將在港投資超過300億港元(約38.4億美元)、創造約1萬個科研和管理職位。

財政司長陳茂波表示，引進的重點企業中約七至八成來自內地，絕大部分業務國際化，又稱引進今輪重點企業時沒提供任何特別優惠條件。

綜合港媒報導，財政司長陳茂波說，簽署協議的有20家企業，而已談妥的企業有30家，它們將會陸續落戶香港，其中約七至八成來自內地，另還包括1家英國、3家美國公司，絕大部分業務國際化，港府仍在爭取一些企業來港設點，預料落戶香港的大型企業將會陸續增加。陳茂波又稱引進今輪重點企業時，沒提供任何特別優惠條件。

陳茂波說，政府爭取的對象都是創新科技企業，重點範疇是人工智能與大數據、生命健康科技，以及先進製造與新能源科技等。這些重點企業夥伴除了會帶來投資和就業機會外，更會助力香港把相關產業的上、中、下游企業群聚在香港，推動整個創科生態圈蓬勃發展。

特首李家超說，「引進辦」的英文縮寫是OASES，寓意香港就是「綠洲」，是被作為全球經濟增長主要引擎的中國內地和亞洲環繞，這些企業在香港的初步投資為港幣300億元（新台幣1237億元），預料可以帶來1萬個就業機會，而且大多是科研和管理層職位。

李家超又指，特區政府已設定目標，未來4年內讓超過35%的大學生就讀STEAM科目，即科學、技術、工程、藝術和數學學科。同時，特區政府會繼續積極吸引全球人才，各項人才計畫已在全球收到超過16萬宗申請，當中逾10萬份已經批出。

另據商業電台報導，聯想將與香港科研機構合作，在港設立科研中心，研發以粵語為基礎的人工智慧；聯想也會在港投資初創企業，與大專院校合作培訓人才。

來自美國的聖諾醫藥計畫在港聘請150人，其首席財務官葉永基稱，預計投資3000萬至4000萬美元（約2.34億至3.12億港元），另正與特區政府洽商在落馬洲河套區港深創新及科技園設生產基地，投資4000萬至5000萬美元（3.12億至3.9億港元），料2025年落成。

香港機場舉辦「香港國際機場文化藝術節2023」活動，在機場多個地點舉行展覽及表演...
香港機場舉辦「香港國際機場文化藝術節2023」活動，在機場多個地點舉行展覽及表演，讓市民及旅客在抵港及離港之際沉浸於文化及藝術氛圍。圖為機場內裝飾具香港傳統特色的舞火龍、舞獅等張貼畫。(中新社)

香港 投資 就業

上一則

東北房企南方賣樓 主打旅居避暑 5000套0成交

下一則

中IT業陷困境 畢業生薪降七成 程式設計師投數百履歷無果

延伸閱讀

美國的香港人企業

美國的香港人企業
APEC拜習會？王毅籲美創造更好條件

APEC拜習會？王毅籲美創造更好條件
港府推廣閱讀 明年起定4‧23為「香港全民閱讀日」

港府推廣閱讀 明年起定4‧23為「香港全民閱讀日」
香港遇百年暴雨 李家超傍晚勘災：盡快恢復社會運作

香港遇百年暴雨 李家超傍晚勘災：盡快恢復社會運作

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)

去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

2023-09-29 02:29

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安