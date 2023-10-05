華為、京東等30企業落戶香港 投資300億創1萬職位

特首李家超稱港府成功引進30家創新科技企業落戶香港，未來數年將在港投資超過300億港元、創造約1萬個職位。(中通社)

港府去年底成立「引進重點企業辦公室」（OASES，引進辦）負責招商引資，昨日舉行「重點企業夥伴啟動禮」，成功引進30家創新科技企業落戶香港 ，當中八成來自內地，包括通訊基礎設備商華為、購物平台京東、外送平台美團和電腦製造商聯想等，未來數年將在港投資 超過300億港元(約38.4億美元)、創造約1萬個科研和管理職位。

財政司長陳茂波表示，引進的重點企業中約七至八成來自內地，絕大部分業務國際化，又稱引進今輪重點企業時沒提供任何特別優惠條件。

綜合港媒報導，財政司長陳茂波說，簽署協議的有20家企業，而已談妥的企業有30家，它們將會陸續落戶香港，其中約七至八成來自內地，另還包括1家英國、3家美國公司，絕大部分業務國際化，港府仍在爭取一些企業來港設點，預料落戶香港的大型企業將會陸續增加。陳茂波又稱引進今輪重點企業時，沒提供任何特別優惠條件。

陳茂波說，政府爭取的對象都是創新科技企業，重點範疇是人工智能與大數據、生命健康科技，以及先進製造與新能源科技等。這些重點企業夥伴除了會帶來投資和就業 機會外，更會助力香港把相關產業的上、中、下游企業群聚在香港，推動整個創科生態圈蓬勃發展。

特首李家超說，「引進辦」的英文縮寫是OASES，寓意香港就是「綠洲」，是被作為全球經濟增長主要引擎的中國內地和亞洲環繞，這些企業在香港的初步投資為港幣300億元（新台幣1237億元），預料可以帶來1萬個就業機會，而且大多是科研和管理層職位。

李家超又指，特區政府已設定目標，未來4年內讓超過35%的大學生就讀STEAM科目，即科學、技術、工程、藝術和數學學科。同時，特區政府會繼續積極吸引全球人才，各項人才計畫已在全球收到超過16萬宗申請，當中逾10萬份已經批出。

另據商業電台報導，聯想將與香港科研機構合作，在港設立科研中心，研發以粵語為基礎的人工智慧；聯想也會在港投資初創企業，與大專院校合作培訓人才。