港無牌籠屋公寓一劏塞16床 淪黑工巢穴

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 勞工短缺，「黑工」屢禁不絕，亦有業主把單位改裝提供「黑市」床位宿舍。

大公、文匯報報導，記者深入一間有16個床位的無牌公寓，意外發現該單位未等外勞輸港已變成黑工私竇（私人空間），最少住有六、七名疑似黑工。有人說漏嘴向記者承認持14天有效期的簽證赴港，調查亦發現這批疑似黑工集體行動，並由一名「蛇頭」以打游擊方式，帶各人在不同工作處所「炒散」。

香港與內地正常通關後，坊間的賓館、公寓如雨後春筍。早前在內地流行的社交平台就有一個位於九龍區的唐樓單位，以「民宿」名義刊出廣告為床位招租。

甫進入這個420平方呎的兩房一廳兩廁的單位，只見客廳有3張雙層床，即6個床位，屬男女混住，另外兩間房分別畫作男生宿舍及女生宿舍，各提供4個床位，另外廚房被改作臥室提供兩個床位，換言之全屋有16個床位。依照《床位寓所條例》，12個或以上床位的宿舍/籠屋須申請牌照，惟全港僅7個持牌床位寓所在名單上，未見該單位榜上有名，疑是無牌床位寓所。

據了解，該無牌寓所客廳床位的每晚租金 100元（港幣，下同，約12.7美元），房間床位每晚150元。同區相若面積唐樓整個單位出租，月租約1.2萬元，若業主一劏為三，每間劏房可以至少5000元月租出租，3間劏房合計租金收入1.5萬元，惟改裝為劏房亦須前期成本投入。若然改裝為床位宿舍，前期成本只需添置碌架床等傢具，16個床位悉數出租的話，每月租金收入最高逾6萬元。

現場觀察，該宿舍16個床位已租出11個，分別有6男5女租客 入住，大都在50歲左右。與租客交談過程，記者亦發現他們雖然能操一口流利廣東話，但鄉音甚重，經多次交流後，確定他們分別來自廣東、湖南等省份。

這群住客赴港打工，賺取每分每毫也不容易，更要提心吊膽防止黑工身分暴露，精神壓力比體力折騰更磨人，為省血汗錢，他們生活十分節儉，睡在記者下舖的夏姐經常說香港物價高。