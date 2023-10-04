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內地女13美元窮遊港 零元食宿零購物 網：練特種兵？

香港新聞組／香港4日電
天星小輪。（中新社）
天星小輪。（中新社）

香港物價和酒店住宿價格高昂，令不少赴港內地遊客都表示震驚，讓不少旅客都會選擇「1日遊」，為了能夠節省時間和金錢以達到最佳的體驗，網上都有許多不同的香港遊玩攻略。日前，網上就瘋傳一個聲稱「香港1日遊近乎完美」的攻略，以最少的金錢走遍香港。不但1天便走遍港九所有著名景點，而且全程只需約「100蚊（約12.7美元）」，引起網民熱議。

香港01報導，內地社交平台上一搜查「香港旅遊」，大家都會看到不少有關香港遊玩的「攻略」，不但有各公眾設施、博物館、商場等等的開放時間，甚至會有不同的最佳「打卡點」介紹。日前十一長假有不少網民就於網上分享如何找到最佳的「觀煙火位置」，網民除了分享位於尖沙咀的絕世靚位之外，有網民甚至提出可帶手電筒「徒步走上飛鵝山」到最高點看煙花。

講到遊港攻略，日前有一個堪稱「香港一日遊近乎完美的攻略」於網上瘋傳，更有近2萬人收藏，樓主教路大家可從深圳口岸過關，「到太子或旺角地鐵站，開始一路南下的逛街」，到油麻地步行至尖沙咀參觀博物館，再乘搭天星小輪前往中環乘搭摩天輪，然後再搭電車前往銅鑼灣，然後步行回灣仔乘搭「另一條線的天星小輪」看夜景後，才乘地鐵回深圳。

樓主還於貼文當中附上一張超詳細的路線圖，並標註不同的打卡地點，而路線圖當中可見並沒有任何一間餐廳的打卡點，因樓主表示自己於香港全程都沒有光顧任何餐廳，若跟隨她的方式和腳步「你要是帶吃的來，在香港有一百多塊錢就夠了」，超低價便能完全遊遍香港。

路線圖讓超多內地網民都表示十分佩服「太牛了」，「就跟著這個去了」，還表示樓主這是「完全特種兵旅遊」，「連吃的都沒有」，「真窮遊啊」。有網民則表示「看到都覺得累」，「這樣旅遊何必呢」，「行完腳都跛啦」，「點窮都唔會自己帶野食啦」，但有網民卻表示「香港人去的高消費地方譬如瑞士北歐也是窮遊」，認為如何旅遊都是自己選擇自己感覺舒適最重要。

香港 地鐵站 博物館

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