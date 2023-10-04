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夜繽紛吸10萬人次 港加碼至明年 重陽、聖誕節再推活動

香港新聞組／香港4日電
「香港夜繽紛」叫好叫座，港府宣布加碼至明年，聖誕節會推出一系列活動；圖為蘭桂坊。（中通社）
「香港夜繽紛」叫好叫座，港府宣布加碼至明年，聖誕節會推出一系列活動；圖為蘭桂坊。（中通社）

剛剛結束的十一假期，港府推出多項慶祝活動，受到了市民及遊客的熱烈支持。特首李家超昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，十一煙花匯演相隔五年再次舉行，象徵香港度過難關後全面復常，向前邁進。「香港夜繽紛」活動還將會一個接一個，屆時聖誕節及明年初新年又會推出一系列活動。港府亦會吸納社會意見，加入更多新元素，為市民帶來更多選擇。

大公報、明報報導，李家超昨表示，十一黃金周首3日吸引46萬人次內地旅客到港，今年十一煙花匯演吸引43萬人觀賞，遠遠多於以往平均20多萬人，市民盡興而歸。他又稱「夜繽紛」活動初步估計已約有10萬人次到場，商場生意亦升兩至三成。灣仔「海濱藝遊坊」昨公布未來三個周末舉行第二階段夜市，包括10月23日重陽節，依舊設有音樂及舞蹈等表演，不設無人機表演。 

李家超表示，多項由港府帶頭的慶祝活動，反應都相當熱烈。康文署轄下17間博物館10月1日免費開放，合共有6萬3000人次參觀，當中太空館的參觀人次創單日歷史新高，達1萬1000人次。「十一半價睇（看）好戲」活動，吸引到15萬4000多人到電影院看電影，打破過去10年來十一假期人次紀錄。李家超說，十一當天香港多處氣氛熱烈，匯聚人氣、財氣，市民和遊客都歡度假期。

李家超又提到很高興見到各界全力響應「香港夜繽紛」，各大商場分別推出不同活動，如節慶打卡點、LED火龍表演、舞龍文化體驗、晚間音樂表演、啤酒節、各式各樣的市集、直播亞運比賽等，有商場亦表示生意上升了兩成至三成。消費、餐飲、泊車優惠，成功帶動人流、財氣。

「香港夜繽紛」叫好叫座，港府宣布加碼至明年，聖誕節會推出一系列活動；圖為深水埗夜...
「香港夜繽紛」叫好叫座，港府宣布加碼至明年，聖誕節會推出一系列活動；圖為深水埗夜市。（中通社）

根據入境處數據，9月29日及30日即中秋十一假期頭兩天，港人約有56萬人次「北上」進入內地，較內地客到港多出約一倍。

灣仔區議會主席黃宏泰昨在港台節目表示，區議會在十多年前曾討論海濱發展，當時期望以休閒為主，不宜長期舉辦夜市，內地其他城市夜市比香港價廉物美，遊客到海濱是為了觀賞維港夜景，而非攤檔小食。

李家超昨表示理解有不同意見，強調「夜繽紛」對夜間經濟活動有提振作用，又稱市民反應屬港府考慮指標，舉例說在「夜繽紛」下，商場生意升兩至三成，市民參與時氣氛熱烈，若「不做（夜繽紛）肯定是零」。

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