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學生交AI生成作業 香港考評局：算違規

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

人工智能工具（AI）愈發趨普及，繼早前多家大學針對學生使用AI發出指引後，香港考評局日前更新「校本評核簡介小冊子」，新增學生使用AI的注意事項，建議學生若曾參考AI軟件生成的內容，須列明使用過程要點及輸出要點。

港媒報導，就使用AI事宜，考評局稱，如考生把他人完成的習作，包括以AI軟件生成的作品，無論是部分或全部，當作自己的作品向教師遞交；或從書本、網路等其他來源直接抄錄部分或全部資料而沒有註明出處，均屬違規行為。

至於教師評分，考評局稱，任課教師應留意學生進度，以核證習作是學生本人作品，「教師了解學生的能力與學習進度，只要適當監察，應能發現違規」。高中視覺藝術科以作品集為校本評核，學生須提交研究工作簿及4件藝術創作或評賞研究。現時AI軟件可生成電繪作品，有視藝科老師指不太擔心學生直接遞交AI畫作，有信心識別。

此外，中文科則以閱讀活動為校本評核，學生須完成不同類型語文作業、文字報告及口頭匯報等，有中文科教師認為中學教師普遍掌握學生能力，不難發現抄襲。若學生不曾閱讀，口頭匯報教師多問幾個問題便會露底，文字報告則以閱後感為主，較少涉書籍內容、寫作手法等，加上教師團隊會自行蒐集相關網上範本、AI可能生成的內容，對學生能參考的資訊一般均心中有數。

AI 人工智能 香港

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