內地放寬免簽 港高鐵增5站 11日起直達灣區7城市

配合內地放寬免簽，香港高鐵從11日增加五站點，可直達灣區七城市。（中通社）

港鐵昨宣布，自10月11日起，增開高鐵新線連接廣東江門、湛江西等5個新站點，每日提供北上及南下各一班列車。港鐵稱，這是為提升列車服務，但觀光界相信這與內地放寬「區域性入境免簽」政策相關。此外，慶祝高鐵香港 段通車五周年，港鐵本月推出多項抽獎活動，民眾有機會以5元（約0.6美元）享內地雙人兩日高鐵旅行團。

港鐵宣布11日起增開的高鐵新線，連接的是廣東江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點。另外，往來香港西九龍站與廣州東站，以及福田站的列車服務亦會由同日起加強。廣州東線服務將增至每日20班，南行尾班車開出時間由現時下午6時45分，延後至晚上8時18分由廣州東開出；而往來深圳的列車班次亦將於同日起增至184班，比之前多6班。

調整之後，由香港出發的高鐵網絡，會覆蓋包括直達大灣區 7大城市，即深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門，列車服務將由每日182班，增加至188班，乘客可於10月4日起購買新增班次及站點的車票。

10月1日，中國公安部、國家移民管理局宣布實施「區域性入境免簽」政策，滿足境外旅客入境旅遊需求。廣東省、深圳市亦公布，港澳地區外國人組團入境廣東，可獲144小時免簽，但6天時間內須「團進團出」。

今年3月起，內地全面恢復旅遊簽證及區域性免簽安排，但外來遊客仍明顯減少，北京 當局今次算是在全面恢復後，進一步放寬區域性免簽安排。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬說，香港推動一程多站，主要是因為大灣區的便利，及香港在地理上的優勢，數個小時就可到達大灣區9個城市。

香港新聞組／香港4日電

大公報報導，因應是次服務提升，高鐵網絡覆蓋將進一步提升，進一步推動粵港澳大灣區「一小時生活圈」。在港生活的江門人易小姐認為，高鐵新路線在價格上偏貴，平時搭乘直通巴士只需百多港元（約逾13美元），但高鐵勝在時間短，不到兩個鐘就能到站，相信新線的增加將會大大方便居於江門市區的市民往來兩地。

此外，為慶祝高鐵香港段通車五周年，港鐵將於本月推出多項大激賞及超值遊活動，包括港鐵合共送出2萬份禮物，總值超過240萬港元（約30.6萬美元），MTR Mobile登記用戶可參與抽獎，有機會以5元享內地雙人兩日高鐵旅行團。