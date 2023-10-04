我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

內地放寬免簽 港高鐵增5站 11日起直達灣區7城市

香港特派員李春／香港4日電
配合內地放寬免簽，香港高鐵從11日增加五站點，可直達灣區七城市。（中通社）
配合內地放寬免簽，香港高鐵從11日增加五站點，可直達灣區七城市。（中通社）

港鐵昨宣布，自10月11日起，增開高鐵新線連接廣東江門、湛江西等5個新站點，每日提供北上及南下各一班列車。港鐵稱，這是為提升列車服務，但觀光界相信這與內地放寬「區域性入境免簽」政策相關。此外，慶祝高鐵香港段通車五周年，港鐵本月推出多項抽獎活動，民眾有機會以5元（約0.6美元）享內地雙人兩日高鐵旅行團。

港鐵宣布11日起增開的高鐵新線，連接的是廣東江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點。另外，往來香港西九龍站與廣州東站，以及福田站的列車服務亦會由同日起加強。廣州東線服務將增至每日20班，南行尾班車開出時間由現時下午6時45分，延後至晚上8時18分由廣州東開出；而往來深圳的列車班次亦將於同日起增至184班，比之前多6班。

調整之後，由香港出發的高鐵網絡，會覆蓋包括直達大灣區7大城市，即深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門，列車服務將由每日182班，增加至188班，乘客可於10月4日起購買新增班次及站點的車票。

10月1日，中國公安部、國家移民管理局宣布實施「區域性入境免簽」政策，滿足境外旅客入境旅遊需求。廣東省、深圳市亦公布，港澳地區外國人組團入境廣東，可獲144小時免簽，但6天時間內須「團進團出」。

今年3月起，內地全面恢復旅遊簽證及區域性免簽安排，但外來遊客仍明顯減少，北京當局今次算是在全面恢復後，進一步放寬區域性免簽安排。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬說，香港推動一程多站，主要是因為大灣區的便利，及香港在地理上的優勢，數個小時就可到達大灣區9個城市。

香港新聞組／香港4日電

大公報報導，因應是次服務提升，高鐵網絡覆蓋將進一步提升，進一步推動粵港澳大灣區「一小時生活圈」。在港生活的江門人易小姐認為，高鐵新路線在價格上偏貴，平時搭乘直通巴士只需百多港元（約逾13美元），但高鐵勝在時間短，不到兩個鐘就能到站，相信新線的增加將會大大方便居於江門市區的市民往來兩地。

此外，為慶祝高鐵香港段通車五周年，港鐵將於本月推出多項大激賞及超值遊活動，包括港鐵合共送出2萬份禮物，總值超過240萬港元（約30.6萬美元），MTR Mobile登記用戶可參與抽獎，有機會以5元享內地雙人兩日高鐵旅行團。

香港 灣區 北京

上一則

女星張馨予打卡曬美照 廣西山區暴紅變連假熱點

下一則

女12年未特休被迫離職 求償敗訴 網怒：勞動法保護誰？

延伸閱讀

「你敢動我」…女高鐵占座不聽勸還掌摑乘警 移送公安機關

「你敢動我」…女高鐵占座不聽勸還掌摑乘警 移送公安機關
灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重
香港夜繽紛

香港夜繽紛
東南亞首條中資贊助印尼雅萬高鐵啟用 民眾直呼票價貴

東南亞首條中資贊助印尼雅萬高鐵啟用 民眾直呼票價貴

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？