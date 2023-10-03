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亞運女子跳遠 俞雅欣破港績摘銅 黃鎮廷港乒唯一獎牌

香港新聞組／香港3日電
杭州亞運田徑女子跳遠決賽，香港選手俞雅欣破跳遠打破香港成績摘銅，是香港第一個田徑跳項亞運獎牌。（新華社）
杭州亞運田徑女子跳遠決賽，香港選手俞雅欣破跳遠打破香港成績摘銅，是香港第一個田徑跳項亞運獎牌。（新華社）

杭州亞運第9天，田徑港將俞雅欣2日在女子跳遠決賽以破香港紀錄的6.50米成績摘銅，取得本屆港田徑隊首牌，更是創出歷史，助香港隊奪得歷來首面亞運田項獎牌。

杭州亞運乒乓球男子單打賽，香港隊選手黃鎮廷（中）2日獲得銅牌。（中新社）
杭州亞運乒乓球男子單打賽，香港隊選手黃鎮廷（中）2日獲得銅牌。（中新社）

明報報導，至於昨天結束的乒乓球項目，黃鎮廷在男單4強惡鬥世界二哥的國家隊名將王楚欽，力戰下以局數2：4告負，但仍取今屆港乒唯一獎牌，摘銅而回。連同三項鐵人混合團體賽亦掛銅，為港昨添3面銅牌，累積6金15銀23銅共44面獎牌，已超越前屆躋身隊史第2佳成績，續追上屆的46面紀錄。

杭州亞運田徑女子跳遠決賽，香港選手俞雅欣破跳遠打破香港成績摘銅，是香港第一個田徑...
杭州亞運田徑女子跳遠決賽，香港選手俞雅欣破跳遠打破香港成績摘銅，是香港第一個田徑跳項亞運獎牌。（新華社）

報導稱，俞雅欣昨晚亮相女子跳遠決賽，在第2跳躍出6.50米，以0.01米刷新自己去年寫下的香港紀錄。她得悉成績後即衝向教練陳慧賢，激動得振臂歡呼，眼泛淚光，她亦憑此成績衝上前8，獲另外3跳機會。另一港將陳家倩則3跳犯規，從今屆亞運「畢業」。

報導指出，俞雅欣在第4、5跳皆犯規，但應屆亞洲賽冠軍秦澄美鈴完成最後一跳後，最佳成績僅6.48米，令俞雅欣保住季席摘銅，而國家隊的熊詩麒（6.73米）及印度隊的蘇贊（6.63米）則為金、銀牌得主。俞雅欣賽後說：「6.50米是我一早要做到的，但我沒想到這成績可捱到最後，我在尾4至6跳仍在搏更好成績」。

據報導，香港體育學院每4年審視精英項目資格，田徑隊在今屆亞運需奪牌才能保住精英A級項目席位，因此俞雅欣這面獎牌實在來得及時。賽前被視為獎牌希望的陳銘泰及呂麗瑤前晚失利，這名25歲港將不諱言承受一定壓力，「見到他們相繼失準，男子接力隊被DQ，我心理壓力也很大。不過踏上賽場就不能多想」。她續指期望奪牌後可為田徑隊爭取更多資源發展，「大家平日關注徑項更多，但希望這面獎牌可鼓勵更多後輩參與田項」。

香港 杭州亞運 印度

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