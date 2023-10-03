港迎百萬黃金客 夜市加碼 故宮、戲院入場破紀錄

適逢十一黃金周假期，香港尖沙咀一帶遊人如織。（中通社）

香港 的中秋、十一長假期昨日結束，港府大力推動夜經濟，成功吸引市民和遊客。有商場人流及生意額按年上升兩成；灣仔海濱夜市有檔戶表示，六天的生意額是過往市集的五倍。立法會批發及零售界議員邵家輝稱，十一黃金周第二天遊客數字較五一黃金周增長2％少過預期，不過生意額有雙位數增長。飲食業界則表示生意額較平日上升約三成。

綜合大公、文匯報、明報報導，有立法會議員認為，夜市雖然成功，但政府仍要多動腦筋吸引遊客，促進整體旅遊業興旺。「遊客外遊求新鮮感、服務好、買優質東西，市集可包裝成為旅遊景點，考慮在一些特別日子或假期開放；香港要舉辦更多活動，加強海外宣傳，從而帶旺經濟」。

內地今年的中秋、十一超級黃金周於上周五開始，入境處最新數字顯示，首三天入境的內地訪客有45.9萬人次，較五一黃金周首三天增加2%。香港旅遊業界早前預料，超級黃金周會有逾百萬內地旅客訪港。由於超級黃金周至本周五才結束，估計最終數字將可達標。

香港劇院商戶公布，十一黃金周有15.4萬人次到戲院半價觀影，打破近10年十一黃金周最高入場人次紀錄，全天票房收入約639.8萬港元。（中通社）

此外，西九文化區管理局表示，香港故宮文化博物館 昨日錄得超過9200人次入場，創開館以來單日入場人次新高，為接待更多入場人士，今天將取消休館。另外，香港戲院商會表示前日戲票半價活動，全日共有超過15萬人次入場，打破近10年十一日最高入場人次紀錄，對比上個周日入場人次增加3.5倍，票房收入超過630多萬港元（約逾80萬美元）。

邵家輝昨日表示，十一黃金周假期旅客訪港人數有增加，零售業界反映，一些傳統旺區生意有低雙位數升幅，相信旅客人數已經恢復至疫情 前六至七成，仍然未能夠完全返回當年水平，可能與航空承載力等因素有關。

夜繽紛效應之下，多個商場在過去幾日旺丁又旺財。信和集團旗下商場推出一連串精采活動，結合亞運打氣區、中秋市集活動，人流及生意額按年升20%。新鴻基地產在集團旗下12個大型商場派發「夜行消費券」，其中新城市廣場加上有新景點開幕，超級黃金周人流及生意額分別按年升15%及20%。

另外，闊別五年的十一煙花再度綻放，當晚遊客區尖東多間餐廳爆滿，有餐廳表示，早於一個星期前已收到90%預訂煙花觀賞座位，長周末假期生意較平日高20%。

據入境處數字，十一當日共有51.4萬人次入境，其中17.8萬為內地客，後者少過2018年同日近三成。昨日全日截至晚上9時已有近55.6萬人次入境；出境高峰則為上周六中秋節翌日，共有54.5萬人次出境，當中41.2萬人次為香港居民。