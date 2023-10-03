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重慶大廈、廟街…網民：香港還有8景點去了可能踩雷

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地遊客到香港深度旅遊，喜歡走入社區打卡，香港01報導，小紅書上有不少以「不要去的香港地方」為題，細數不建議遊客去的香港地方，去了可能「踩雷」，有些還是公認的熱門旅遊景點。以下為內地網民評選不要去的10大香港景點：

1.重慶大廈

位於尖沙咀彌敦道的重慶大廈一向聚集來自亞非各國的人。內地網民認為重慶大廈人口複雜，而且治安不好，犯罪率看來較高，似是經常有案件或盜竊發生。

重慶大廈環境混雜，香港本地媒體的各種報導更使此處給人犯罪集中和黑社會盤踞的印象。1994年，電影導演王家衛看中了此處混亂、複雜、神秘、多元的氛圍，以此為主要拍攝地拍攝了《重慶森林》。

2.金紫荊廣場

金紫荊廣場雖然是很多內地遊客聚集的地方，但卻有網民指出它只是個地標，並不值得花額外時間去打卡。並提到附近沒有什麼好看和逛的地方，而且距離附近最近的景點也有一段路。

3.廟街

內地網民認為廟街稱不上夜市，環境也比較雜亂，且攤販數目很少，檔販的態度也不太好，廟街道路窄小及昏暗。有內地網民留言，在廟街中有穿著清涼卻化濃妝的女人和談吐粗獷的男士，更有穿搭奇怪的外國人。提醒內地人如果在廟街，不要和陌生人對話，保護好個人財物。

4.深水埗

內地網民比喻深水埗為深圳的城中村，街區環境比較老且雜亂的建築，還有紅燈區。 雖然深水埗適合入手電子產品，但對於非本地人或新手，可能有被騙的風險。

5.金魚街

他們視金魚街為「寵物一條街」，但沒幾間金魚店。雖然網上出現在金魚店內打卡的唯美照片，但強調在金魚街的金魚店裡不可以拍照，除非有檔主肯開放拍照。

6.西環泳棚

西環泳棚相對難找，而且超多人排隊拍照。對於拍出來的效果，天氣也是很重要的因素。更說，西環泳棚只是搭了個竹棚，扶手也不很安全，認為十分危險。

7.淺水灣

距離市區較遠，只是一個小海灣，較適合居民休閒及遊玩，但是旅遊來看海的話，這裡不建議是首選。

8.都爹利街

雖然是很多電影的取景之地，更有港產電影的情懷，但有內地網民指它只是條樓梯，沒有什麼特別之處。

9.堅尼地城

網上有很多堅尼地城的打卡照，但有內地網民指，現實堅尼地城太多貨車來往，而且街路狹窄，很難拍出照片。人們站在馬路邊拍照很危險之外，堅尼地城海旁離地鐵很遠，很不方便。

10.香港蠟像館

內地網民指蠟像館性價比不高，而且比較老舊。很多城市也有蠟像館，認為不必專程去打卡。

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