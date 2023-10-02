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杭州亞運／港高球隊奪1金1銅 港足首晉4強

香港新聞組／香港2日電
許龍一（中）慶祝奪冠。（新華社）
許龍一（中）慶祝奪冠。（新華社）

香港選手許龍一昨在杭州亞運，以總成績低標準27桿奪得高爾夫球賽男子個人賽金牌，香港隊則奪得男子團體賽銅牌。另外，香港足球代表隊昨天打敗伊朗，首次晉四強。

文匯報報導，22歲的許龍一在一年內先後奪得亞巡賽錦標以及亞運金牌，迅速成為香港高爾夫球壇的希望。

據報導，在香港土生土長的許龍一雖然是一位中日混血兒，甚至不太懂廣東話，不過他卻一直視香港是自己的家，5歲開始在父親熏陶下接觸高爾夫球，14歲便已加入港隊。除了出外比賽，大部分時間均留在香港訓練。許龍一認為能代表港隊比賽是極大光榮：「每次我在香港比賽都感覺很特別，而代表港隊比賽當然更感榮幸。今次能在亞運得到好成績絕不是我一人的功勞，是整個團隊成就了我。」

許龍一為港隊贏得首面亞運高爾夫金牌，更令他高興的是港隊奪得的男子團體賽銅牌：「我整天一直望著顯示屏上的團體分數，對我來說團體銅牌比個人金牌更有分量，我從隊友身上感受到團結的力量以及很多支持。」

報導稱，許龍一在最後一洞以穩定的表現確定一金到手。完場後一眾隊友立即衝向他，在果嶺上肆意狂歡慶祝，成為今屆亞運其中一個經典畫面：「今屆我拿到了金牌，我肯定之後還會有其他人可以拿到。但另一枚與隊友合力取得的銅牌，我會一輩子都記住。」

今年1月才正式成為職業球手的許龍一經歷了瘋狂的2023年，他的高爾夫生涯尚有很多紀錄等著他去創造，而明年的巴黎奧運正是他的目標之一：「自從陳芷澄在2016年首度獲得奧運高爾夫球入場券後，我得到了很大的啟發，爭取巴黎奧運資格的確是我的目標之一。」

另外，香港足球代表隊昨日於八強賽面對亞洲傳統勁旅伊朗，最終憑潘沛軒一箭定江山，爆冷以1：0擊敗伊朗歷史性殺入四強。賽後大部分球員難掩興奮之情，更有球員流下英雄淚。

賽後港隊主教練安達臣指球隊能夠做到賽前部署：「我們的計畫是避免在比賽初段就已經失球，半場的時候我告訴球員要更加主動，因為己隊並不是沒有攻門機會，很高興能夠取得入球。」安達臣亦認為球隊無論在比賽或訓練都不斷地進步，並已準備好在四強面對日本。

杭州亞運高爾夫球項目男子個人賽決賽1日在杭州西湖國際高爾夫球場舉行。香港選手許龍...
杭州亞運高爾夫球項目男子個人賽決賽1日在杭州西湖國際高爾夫球場舉行。香港選手許龍一獲得冠軍。（新華社）

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