十一賽馬日 2.2萬人入場 5年新高 總投注額14.58億港元

香港「國慶賽馬日」1日在沙田馬場舉行，上演10場賽事，吸引眾多馬迷到場觀賞賽事。 （中新社）

超過2萬2000名馬迷和遊客昨日湧入沙田馬場觀賞賽馬，是近五年新高，現場氣氛有如嘉年華會，歡呼聲此起彼落，全日總投注額14.58億港元（約1.86億美元）。

大公報報導，全日重頭戲是第八場國慶盃，由大熱門馬匹「勝不驕」捧盃，皆大歡喜。昨日總入場人數是近五年新高，當中內地遊客超過2000人。

據報導，「國慶賽馬日」開幕典禮於昨日中午12時在馬匹亮相圈舉行，外交部駐港公署副特派員潘雲東為開幕儀式主禮。首場比賽於下午1時開跑，烈日高溫 仍不及馬迷的熱情，看台人山人海，遊客紛紛打卡拍照，每次馬匹衝線，馬迷都會高聲吶喊，氣氛高漲。昨日焦點賽事為第八場的「國慶盃」，這場1000公尺的國際三級賽，由華人 練馬師呂健威訓練、潘頓策騎的「勝不驕」勝出。賽後，政務司司長陳國基及中聯辦宣傳副部長張國義頒贈獎盃予馬主馬博文、練馬師呂健威及騎師潘頓。

報導稱，旅客昨日憑有效證件可免費進入沙田馬場。馬場更特設「古藝市集」，展示麥稈畫、剪紙、面塑及盤扣等手工藝，入場人士可欣賞工藝師的精心作品，探索中國傳統民間手工藝的精髓。場內設有VR 虛擬遊，入場人士通過VR裝置，以特別視覺由高空「俯瞰」香港賽馬會在廣州市從化馬場的壯麗景色，遊覽這所世界級馬匹訓練設施，並走訪馬房了解馬匹的日常生活，猶如親歷其境。另外還有樂隊呈獻中西古典樂韻，增添歡樂節日氣氛。