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十一升旗禮 董建華連3年缺席 外交部駐港副特派員李永勝首出席

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府昨舉辦國慶升旗禮及酒會，前特首董建華連續三年缺席港府的國慶活動，新任外交部駐港特派員公署副特派員李永勝首次出席並在傳媒亮相。董建華辦公室透過公關表示，董建華正在休假，沒有出席有關活動。

香港01報導，昨天上午8時舉行的升旗禮，除了董建華，梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席，與特首李家超一樣站首排。多名行政會議、立法會議員也有出席。而中央駐港機構代表也有出席，包括中聯辦主任鄭雁雄、新任外交部駐港特派員公署副特派員李永勝。升旗儀式結束後，港府在會展三樓大會堂舉行酒會。

明報報導，在西方質疑中國內地經濟放緩下，李家超在國慶酒會列舉多個數字，包括內地經濟年均增長5%以上，高於全球同期平均，並形容內地給香港機遇「源源不絕」，呼籲主動融入內地發展大局、提升國際競爭力。他表示，香港面對環境變幻莫測，但形容機遇和挑戰同時出現，相信「功崇惟志，業廣惟勤」，相信港人「有橋、食腦」、懂得靈活走位，經得起考驗。翻查資料，「功崇惟志」出自「尚書」，中共總書記習近平在2013年兩會中曾引述。

據報導，外交部駐港公署近日首次刊出李永勝部分履歷，他曾任中國常駐聯合國代表團參贊，也曾任新疆維吾爾自治區政府外事辦公室副主任，是繼駐港部隊司令員彭京堂後，第二名曾派駐新疆的中央駐港機構主要官員；港澳辦副主任王靈桂則在任職社科院期間研究新疆及反恐等議題。

翻查新疆政府網站，李永勝在2020年10月以「援疆」借調新疆。根據公開資料，李在疫情期間多次出席以「新疆是個好地方」為主題的線上雲遊新疆活動，參與反駁西方對新疆人權狀况的批評。不過，外交部駐港公署簡歷中，僅簡要提及李「1995年參加工作」及曾任外交部海洋法事務特別顧問等。

新疆 香港 林鄭月娥

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