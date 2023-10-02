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睽違5年 43萬人維港賞煙花 人潮塞爆多處交管 夜市營業額增2成

香港新聞組／香港2日電
香港1日晚上9時在維多利亞港上空舉行煙花匯演，吸引大批市民及遊客觀看。（中新社）
香港1日晚上9時在維多利亞港上空舉行煙花匯演，吸引大批市民及遊客觀看。（中新社）

香港闊別5年的國慶煙花匯演，昨晚在維港上空再次綻放，超過43萬人在維港兩岸海旁觀賞。此次煙花匯演共分8幕，由3艘躉船及6艘浮船共發放3萬1888枚煙花，歷時約23分鐘，現場歡呼聲驚嘆聲不斷。

綜合香港文匯報、明報報導，大批巿民及遊客昨日下午已陸續湧到尖沙咀海旁、西九文化區、中環至灣仔海濱，以及北角東岸公園一帶占位觀賞煙花，現場人頭湧湧，入夜後更擠得水洩不通。西九文化區三個草地亦一早坐滿巿民和旅客，而中環及灣仔海濱一帶亦擠滿等待觀賞煙花的巿民和遊客。警方亦在尖沙咀、西九文化區及港島多處實施人潮管制或封路措施。

踏正晚上9時，31,888枚煙花陸續綻放。第一幕「煙花欣躍、齊賀國慶」象徵快樂和團圓的紅心，配上花語代表生命和期待的牡丹花；第二幕「Hello HongKong, Happy HongKong」更有笑臉圖案；第三幕「全力以赴、共創佳績」則是因匯演適逢杭州亞運，故使用「紅色閃爍」煙花，寓意運動員賽場上為目標努力；第四幕「大同世界、一起進步」為色彩斑斕的環形煙花；第五幕「勇於夢想、精彩人生」為首次在港展示的彩色繡球煙花，煙花爆發後呈現不同造型；第六幕「根在中國、同心同行」展示紅色五角星；第七幕「積極創新、潛能無限」為遊星煙花，象徵香港千變萬化，潛能無限；壓軸第八幕「國家繁榮、福惠香港」在鋼琴協奏曲《黃河》音樂中揭開，展示「大錦冠」及「錦棕櫚」圖案；而匯演最後的28秒各式煙花由下而上在維港上空爆放，感覺更十分震撼。

香港1日晚上9時在維多利亞港上空舉行煙花匯演，吸引大批市民及遊客觀看。（中通社）
香港1日晚上9時在維多利亞港上空舉行煙花匯演，吸引大批市民及遊客觀看。（中通社）

市民余小姐表示，事隔5年再看煙花匯演，尤其疫情後首次看煙花匯演，代表香港回復以往繁華日子。而她昨日下午3時已到場，只為在祖國生日當天觀賞這璀璨奪目的煙花，配上維港兩岸夜景，直言「好上加好」 。

據報導，昨晚國慶煙花匯演適逢灣仔海濱舉辦夜市「海濱藝遊坊」，當局為配合人流管制措施，昨午起停業數小時，夜市昨晚約10時重開後，在附近觀賞完煙花的市民遊客蜂擁而至，人流較下午大增，場內水泄不通，有商戶預料全日營業額較之前數日高兩成，並超越日前中秋節的高峰。

明報另報導，國慶日多個公共交通機構及商戶均提供出行及娛樂優惠，其中由香港戲院商會主辦的「10.1半價睇好戲」活動，獲創意香港及電影發展基金資助全港逾60間戲院提供所有票種半價優惠。商會公布截至昨晚7時，全港戲院錄得逾13.8萬人次入場，打破近10年十一假期最高入場人次紀錄。

港車北上 通關量創新高

此外，大公報報導，「港車北上」今年7月實施以來迎來首個黃金周，「一腳油逛粵」成為不少港澳車主北上度假的休閒方式。「港車北上」數量持續增加，經港珠澳大橋珠海口岸出入境的香港單牌車在9月29日、30日連續兩天刷新單日最高驗放紀錄，其中9月30日首次突破3000輛次。而由於大橋湧現港澳客流車流入境珠海高峰，連續兩天的高峰時間均持續了七個半小時；而出境港澳客車方向預計在10月2日18時至24時將出現極端車流高峰。

香港1日晚上9時在維多利亞港上空舉行煙花匯演，吸引大批市民及遊客觀看。（中新社）
香港1日晚上9時在維多利亞港上空舉行煙花匯演，吸引大批市民及遊客觀看。（中新社）

香港 杭州亞運 疫情

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