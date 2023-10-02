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中國旅客「十一」湧入香港 人數估破百萬

記者賴錦宏／即時報導
10月1日為慶祝中共建政74周年，香港時隔五年再次舉行煙火表演，吸引眾多香港市民與遊客觀賞。（中通社）
10月1日為慶祝中共建政74周年，香港時隔五年再次舉行煙火表演，吸引眾多香港市民與遊客觀賞。（中通社）

香港旅遊促進會總幹事崔定邦預計，「十一」黃金周假期中國訪港旅客人數會超過100萬。

據香港電台報導，崔定邦在電台節目上說，黃金周假期訪港的中國旅客數字不錯，夜繽紛活動、十一煙花等對旅客都有吸引力。

他認為，一些項目應該長時間維持，例如舉辦夜市。香港相關單位也應該推動深度遊，通過小紅書等宣傳。

崔定邦坦言，受制於航空公司運力未恢復，影響到中國較北部的旅客赴港，而且目前中國國內遊的競爭也很激烈，不少旅客假期期間會在中國旅遊，香港旅遊業界仍需要一些時間恢復。

另據香港文匯網報導，皇崗、福田口岸「十一」再掀出入境客流雙向高峰。據皇崗出入境邊防檢查站統計，自9月29日至30日，經兩個口岸出入境人員逾38.5萬人次。其中，福田口岸出入境旅客近30萬人次。

皇崗邊檢站有關負責人表示，由於「十一」香港放假3天（9月30日至10月2日），中國傳統中秋佳節和十一假期連休更長達8天。受杭州亞運會召開、國際航線航班持續恢復、境外國家地區入境免簽等政策影響，以及多渠道到達和便利化服務的交通「硬連接」，深港兩地「雙向奔赴」成為「新常態」，使皇崗、福田口岸持續出現出入境客流高峰。

9月30日是香港公眾假期首日，也是中國「超級黃金周」假期第二天，福田口岸就迎來大批香港居民返鄉過節、探親訪友或組團到惠州、中山等地旅遊，以及不少中國居民攜家帶口赴香港遊玩、購物消費或東南亞短線休閒度假等各類客流交織疊加，人頭攢動、絡繹不絕地入出境客流瞬時集中高峰態勢多波次呈現。而24小時通關的皇崗口岸凌晨時段相較平時出入境客流也明顯增多。據統計，全天經皇崗、福田口岸出入境人員逾22萬餘人次。

據悉，中國到香港的旅客多為攜帶孩童的家庭以及年輕人居多，大都是出境前往香港迪士尼、海洋公園遊玩購物，再加上香港維多利亞港上演十一煙花匯演，更吸引了不少旅客。

香港 杭州亞運 東南亞

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