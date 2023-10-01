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杭州亞運／電競+壁球女子團體 香港隊1天雙銀

香港新聞組／香港1日電
香港女子壁球隊獲得銀牌。圖為香港隊選手李嘉兒、何子樂、陳善鈺、湯芷穎。（香港中通社）
香港女子壁球隊獲得銀牌。圖為香港隊選手李嘉兒、何子樂、陳善鈺、湯芷穎。（香港中通社）

香港電競隊及壁球隊在杭州亞運再奪兩面銀牌，累計獎牌數為5金15銀18銅。其中電競隊昨在「夢三國2」成功奪得香港隊史上首面電競獎牌，而壁球隊在女子團體決賽遭勁敵馬來西亞逆轉，衛冕失敗，屈居銀牌，選手忍不住淚灑球場。

大公報報導，亞運會女子壁球團體決賽9月30日下午登場，香港隊湯芷穎、何子樂、陳善鈺迎戰馬來西亞隊，老將湯芷穎首戰成功擊敗拉謝爾．梅，為香港隊迎來開門紅。但隨後上屆亞運冠軍成員何子樂出戰西瓦桑加里吞敗。而在關鍵第三戰，新科亞錦賽冠軍陳善鈺對上馬來西亞阿茲曼，陳善鈺在輸在兩局後奮起直追，雖然在第三局板追一局，但最終仍落敗。

賽後三人雖然努力控制情緒，但最終仍忍不住流淚。陳善鈺難過的表示，輸掉比賽很可惜「我打得太著急，過程中也有一些情緒不穩，這在以前的比賽中很少發生。」陳善鈺表示，在落後兩局的時候，一眼看到教練和隊友，他們眼神都很堅定，讓她覺得仍有機會，只不過，最終自己還是沒有調整好心態。「總體上，這場比賽不夠進取，心態也有變化。之後還有比賽，我會收拾心情，不讓自己再犯同樣錯誤。」陳善鈺說。

香港電競隊在杭州亞運「夢三國2」決賽獲得銀牌，這也是香港電競隊首面電競獎牌。（香...
香港電競隊在杭州亞運「夢三國2」決賽獲得銀牌，這也是香港電競隊首面電競獎牌。（香港中通社）

另據香港文匯報報導，杭州亞運首度將電競納入正式比賽項目。香港派出30人參與全部7個項目，昨日在「夢三國2」決賽，以「兼職組合」對上「專職」中國國家隊，吞敗屈居銀牌。

隊長陳卓傑表示近幾個月除了上班就是訓練：「我們五個人都有正職，每天下班無論多累還會堅持訓練，有時候上班會偷偷在群組討論戰術，我以前對這遊戲的了解不多，所以要付出更多的時間和精力備戰，中間也曾想過放棄，這銀牌證明我們付出的努力是值得的。」

教練丘旻天則表示，希望這次好成績可以為電競向社會發出一個正面訊息：「這面銀牌很難得亦很重大，電競第一次正式出現在亞運之中，證明這條路是有發展機會，希望這次能向家長以至政府機構證明，香港電競是有能力拿到獎牌。」

香港 杭州亞運

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