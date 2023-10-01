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迎內地客…港推5深度遊路線 「小紅書」閱覽破2億

香港新聞組／香港1日電
香港振興旅遊再出招，旅遊發展局日前在社交平台「小紅書」推出5條深度遊路線。（中新社）
香港振興旅遊再出招，旅遊發展局日前在社交平台「小紅書」推出5條深度遊路線。（中新社）

香港與內地全面恢復正常通關後，迎來首個中秋節及「十一」黃金周長假。香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄估計，其間最少有700個內地旅行團訪港，多個部門已做好準備工作，包括召開統籌會議。為吸引更多內地旅客來港，香港旅遊發展局日前在社交平台「小紅書」推出5條深度遊路線，已經累積多達兩億人次閱覽。

香港文匯報報導，楊潤雄表示，各個接待旅客的環節大致操作暢順，秩序良好。他表示香港社會各界推出多項優惠，期望措施可迎合不同需要和興趣的旅客，而要長期吸引內地旅客訪港，需要回應旅客的需求。楊潤雄指出，旅發局已與「小紅書」合作推出五條深度遊路線。此類推介資訊可接觸很多不同層面旅客，目前已經多達兩億人次閱覽，反映內地旅客對香港人的生活感興趣。

楊潤雄表示，局方會繼續使用平台宣傳，但同時香港要「做好自己」，讓旅客有良好體驗，真正感受到香港文化和氣氛。楊潤雄表示，局方已做好準備工夫接待內地旅行團，包括日前召開統籌會議，由相關政府部門、酒店業、旅監局及旅遊業議會，一同商討應對安排，「逾90%訪港內地旅客是個人遊，約5%是跟旅行團，期望社會各界一同做好款待遊客的工作，要互相體諒和幫助。」

香港 小紅書

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