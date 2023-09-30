最火長假？港珠澳大橋迎「中秋十一」出遊高峰

港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客達14.1萬人次、車輛達2.31萬輛次。其中，入境旅客為9.81萬人次、入境車輛則為1.4萬輛。（取自央視新聞）

中國正值中秋、十一國慶最長連假，消息指出，9月29日至30日在港珠澳大橋邊檢站，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客達14.1萬人次、車輛達2.31萬輛次。其中，入境旅客為9.81萬人次、入境車輛則為1.4萬輛。

中國央視新聞報導，9月30日上午，港珠澳大橋珠海公路口岸車流不斷湧入，當中有不少都是雙節假期要從港澳等地至中國遊玩的單牌車車主。據悉，自港澳兩地實施「港車北上」、「澳車北上」政策，粵港澳大灣區 民眾的生活及消費方式已逐漸改為「一腳油逛粵」。

港珠澳大橋邊檢站相關負責人表示，「澳車北上」、「港車北上」仍是該口岸出入境車輛的通行主力，佔假期前兩日客車驗放總量的58%。他指出，尤以「港車北上」的數量在持續增加中，「9月29日經珠海公路口岸出入境的香港 單牌車超過2,100輛次，30日首次突破3,000輛次，連續兩天刷新單日最高驗放紀」錄

據官方數據顯示，中國今年中秋、「十一」8天連假，港珠澳大橋邊檢站先於9月29日16時半許迎來客流車流入境的高峰，該高峰時長持續近7個半小時，其間查驗旅客3.75萬人次、車輛0.5萬輛次。隨後又於9月30日迎來另一波入境車流高峰。

數據顯示，當日該站查驗入境旅客達到逾5萬人次、入境車輛超過7,000輛，分別為出境方向的1.8倍及1.45倍，此一數量亦刷新港珠澳大橋開通以來單日最高紀錄。

此外，中國鐵路上海局集團有限公司10月1日表示，預估當日長三角鐵路將發送旅客355萬人次，較2019年同期（10月3日）多發送旅客約72萬人次，增幅超過25%。