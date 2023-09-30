十一黃金周迎陸客 香港文旅局估逾700陸客團到訪

香港文旅局預估，大陸十一黃金周將有700多個陸客團到港旅遊。（中通社）

大陸十一黃金周已正式開跑，帶動各地旅遊消費市場增長，香港 文旅局局長楊潤雄30日表示，初步預估有700多個陸客旅行團到港，港府已做好準備，有信心讓旅客有良好體驗，感受到香港的文化和氣氛。

楊潤雄30日上午於香港電台節目訪談中作出上述表示。他進一步指出，有超過90%到訪香港的陸客是自由行，約5%是團客。他並表示，當局已做好準備功夫，包括在早前召開統籌會議，由相關政府部門、酒店業、旅監局及旅遊業議會，一同商討應對安排。

根據香港入境處統計，截至30日上午10點，粵港邊境羅湖/落馬洲支線口岸，有逾2.1萬人次入境、約4.5萬人次出境，經高鐵西九龍站出入境的旅客，有逾2.1萬人次。而港珠澳大橋口岸一度出現過境人龍，30日上午有約5,300人次入境、1.9萬人次出境。

楊潤雄指出，30日稍早，旅遊事務專員已到通關口岸，視察旅客出入境情況，目前口岸部門已準備就緒，預留足夠人手應付高峰時的過境人次，亦已安排好運輸交通配套，接載入境旅客出市區。

針對以往土瓜灣等地曾有居民受旅行團滋擾的情形，楊潤雄表示，已與負責接待的旅行社商討理順安排，大致會沿用上次「五一」黃金周的做法，包括確保旅客不在街上長時間等旅遊接駁車，有信心有足夠人手，應付各類突發事件。他強調，在管理上要做得更仔細，減輕對居民的影響，同時也期望居民能體諒。

楊潤雄還提到，過去一段時間，香港夜市較淡靜，市民在疫後習慣早回家，餐廳也很早關閉，希望透過舉辦一系列「香港夜繽紛」活動，提供更多夜間活動，刺激人流和經濟，帶動香港「動起來、活起來」，同時以濃厚的節日氣氛，吸引更多大陸及海外旅客到訪香港。

他舉例，昨日觀看大坑舞火龍時，看到現場很多人、氣氛很好，大家都很開心看到具香港特色的活動復辦，機會相當難得。

他又說，香港旅發局已在大陸社交平台「小紅書」推出5條深度遊路線，介紹不同社區、古蹟 或行山徑的資訊，期望讓旅客有良好體驗，並真正感受到香港文化和氣氛，也順利讓相關資訊接觸到不同層面的旅客，已多達2億人次閱覽。

大陸文旅部今年2月6日宣布恢復首批20國出境跟團遊，包括泰國 、印尼等國，並於同日宣布港澳一併恢復出境遊。至今，大陸已宣布三批次，共開放團客前往138個國家地區旅遊，但不包含台灣。