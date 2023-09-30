每月4730→4870港元 香港外傭最低工資調高3%

香港外籍家庭傭工的「規定最低工資」9月30日起由每月4730元調高至4870元。圖為香港中秋夜景。（中通社）

香港 政府昨日宣布，香港外籍家庭傭工的「規定最低工資」今日起調高3%，由每月4730元（港幣，下同，約合604美元）調高至4870元，而膳食津貼水平也將由每月不少於1196元，增加40元至不少於1236元。有業界指出，相關增幅尚算溫和，希望日後幅幅仍可考慮其他低收入 雇主的需要，以免引發外傭「跳槽效應」。

綜合大公報及港媒報導，外界分析，外傭加薪幅度跑贏去年全年通膨1.9%，令雇主荷包傷上加傷。香港家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒表示，這次外傭最低工資上調3%（140元），比該會當初提議的額度高出了40元。容馬珊兒表示，香港疫情後經濟仍尚未完全復甦，上調外傭工資過高無疑會對眾雇主造成額外的經濟負擔，「在港聘請外傭的雇主中，有近四成為低收入或退休 人士。」認為會加劇這批雇主入不敷支情況，甚至會讓這批雇主放棄聘請外傭，繼而影響香港勞工市場的人力配對。

容馬珊兒表示，外傭調薪幅度不宜太大，因不排除有外傭會因較高的工資而「跳槽」。她又指，當局應在膳食津貼方面多作考慮，「外傭與雇主同住又同食，膳食津貼還需要額外支出？」她指該會多年來反映不宜每年上調，認為對已退休、沒有穩定收入的長者的經濟造成負擔，甚至會影響雇傭良好關係。

香港雇傭代理協會主席張結民則表示，外傭調薪幅度屬溫和及可接受，相信對雇主不會造成太大壓力。他又指，這次增幅主要是惠及初次來港工作的外傭，因其他在港工作已久的外傭，每月薪金相信早已超出調整後的最低工資，「有些外傭每月薪金已超過5000元。」