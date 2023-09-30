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亞運港隊3亮點 游泳、場地單車、劍擊包攬20獎牌

香港新聞組／香港30日電
杭州亞運女子4x100米混合泳接力，香港選手歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳以4分01秒72獲得銅牌。（中新社）
杭州亞運女子4x100米混合泳接力，香港選手歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳以4分01秒72獲得銅牌。（中新社）

香港代表團在杭州亞運游泳、場地單車及劍擊三大項目昨同日報捷，共取20面獎牌收官。明報報導，泳隊昨在何詩蓓領銜下，再於女子4×100米混合泳接力進帳銅牌，包攬2金2銀3銅；「小車神」李思穎於女子全能賽摘銀共取3牌，助香港單車隊收穫3銀1銅；劍擊隊連同壓軸的男子重劍團體賽首奪銅牌，以9面獎牌作結。港隊昨進帳1銀3銅，累積5金13銀18銅，在獎牌榜排第七。

明報報導，港隊昨在女子4×100米混合泳接力初賽先派張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅應戰，總成績第4的4分08.34秒晉級決賽。何詩蓓同晚偕上演亞運告別戰的歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳出戰決賽，首三棒均曾處領先，但最終被日本、南韓及新加坡超前，以4分01.72秒第4名觸池，較前年寫下的香港紀錄快0.05秒。然而賽後出現戲劇性一幕，大會宣布新加坡隊因犯規遭取消資格，港隊獲補上摘銅，何詩蓓因而收穫今屆第6牌，累積2金1銀3銅，再刷新港將單屆個人獎牌紀錄。

明報報導，在單車方面，李思穎完成全能賽4項後，以總分127分、11分之差屈居其偶像、日本隊星將梶原悠未，奪下銀牌。而在劍擊場上，昨日舉行男子重劍及女子佩劍團體賽。男重港隊在團體賽列2號種子，由個人賽銅牌得主何瑋桁聯同方凱申和吳浩天奪團體賽銅牌。

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