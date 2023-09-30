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印度停發香港旅簽 商務簽證、BNO不受影響

香港新聞組／香港30日電

中國及印度自2020年起發生多次邊境衝突，兩國關係緊張。明報報導，有香港旅行社指稱，年初通關後欲復辦印度旅行團，發現印度已暫停向香港特區護照持有人發出旅遊簽證，商務簽證則不受影響，而英國國民（海外）護照（BNO）則可繼續申請兩款簽證。港府發言人未正面回應政策是否屬實，僅稱入境處一直積極向印度駐港總領事館了解最新情况，為特區護照持有人爭取更多旅遊便利。印度駐港總領事館則暫時未有回應。

明報報導，以往持特區護照者可於網上申請印度電子簽證，或親自到印度駐港總領事館的指定辦事處提交申請。香港旅行社東主協會會長、金怡假期董事長葉慶寧表示，今年初印度已暫停對中國及香港特區護照持有人簽發旅遊簽證，商務簽證則不受影響。葉慶寧指出，其旅行社現已全面暫停，指港人「唔去印度仲有好多替代地方」（不去印度還有很多替代地方），生意影響不大。

明報報導，印度傳媒2022年4月曾報導，新德里為回應中方在疫後未批准印度學生重回中國，暫停向中國國民簽發旅遊簽證，但維持商務、就業、外交和公務簽證的審批。印度駐華大使館則有公告稱因「某些事態發展（certain current developments）」停向中國護照持有人及居中國境內其他國籍申請人發電子簽證。

明報報導，至於為何同為香港人，但卻因持有特區護照與BNO護照而有不同待遇，葉慶寧表示自己沒特別向領事館了解原因，但「大家心照」（大家心照不宣），猜測可能是印度視特區護照持有人為中國公民，BNO護照則視為英國公民。

印度 簽證 香港

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