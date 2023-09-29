睽違3年 大坑舞火龍 千人蜂擁看「雙龍出海」

因疫情停辦三年的香港大坑舞火龍28日起一連三晚舉行，逾300名健兒揮舞著閃爍的火龍，在大坑各街道間穿梭。(歐新社)

因疫情 闊別3年的大坑舞火龍，28日起一連三晚於中秋節期間再次飛舞，近300人舞動著長達67公尺、 插上約1.2萬根線香的火龍飛舞，逾千人搶著圍觀大、小火龍「雙龍出海」。

綜合香港 01、大公報報導，主辦單位大坑坊眾福利 會指，29日晚約8時15分開始，火龍再飛舞，市民一連三晚可欣賞「火龍過橋」、「打龍餅」等壯觀場面，今年更有夜光小火龍首次登場，讓大坑火龍少年團可大顯身手。

疫情後首次復辦的大坑舞火龍，是香港夜繽紛重點項目之一，一如往年，觀賞市民可獲派一根火龍身上燃燒後的線香，象徵祝福和好運，其中「大龍餅」可見長長火龍像圓餅般打圈，寓意團團圓圓。舞火龍這項客家習俗已延續逾140年，每年中秋都吸引過千人觀賞，2011年更列入國家級非物質文化遺產。

昨晚迎月，除了有舞獅、鑼鼓表演，還有司儀主持活動，現場與市民玩問答遊戲，考考大家對中秋節及舞火龍的知識，氣氛熱烈。

晚上7時半，小火龍在鼓聲中穿街過巷，來到了浣紗街，隨即迎來市民的歡呼，成了全場相機閃光燈的焦點。舞龍頭的林小朋友開心說，舞火龍很好玩。

晚上8時，巨型火龍駕霧而出，每做一個盤旋動作，市民都會歡呼。舞龍頭的波師傅已有超過10年經驗，直言非常興奮，他說「今年路線比以往更長，少一點體能都吃不消」。

大坑舞火龍復辦，吸引市民及遊客蜂擁到場觀賞，很多人一早就到浣紗街占據好位置。內地遊客賀小姐傍晚6時已來到，她說趁著黃金周，專程來感受舞火龍熱鬧氣氛，「看過資料，這個活動特別有意思，有驅邪、祈福的意義，希望來看火龍沾一點喜氣」。