十一煙花匯演港九封路 警：不容暴力危害

香港示意圖。(圖：shutterstock)

十一煙花匯演相隔5年復辦，九龍區當晚將分三階段封路，港島則分四階段封路，回顧2018年則有23萬人次到尖沙咀看煙花，因此警方不敢鬆懈，將出動大批警力維持秩序及安全，重申表達訴求要遵守法例及社會秩序，警方不容許暴力事件，又提醒參與者不應阻塞道路或做出危害公眾安全的行為，若有人犯罪會果斷執法。當晚亦有民安隊、特別警察及輔警等協助。

大公、文匯報報導，今年的十一煙花將於10月1日晚上9時在維多利亞港上空上演，歷時約23分鐘，共燃放3萬1888枚禮花彈，其中將出現洋紫荊和笑臉圖案，而彩色繡球煙花更是首次在港展示。

今年煙花匯演的主題是「富興百業賀十一，盈聚慧城耀香江」，寓意通過煙花匯演祝福各行各業繁榮興旺，創造更美好的未來。其中第一場的「心心『雙』印」圖案；第二場的「洋紫荊」以及第六場的「紅色五角星」將是本次匯演的焦點。

在九龍，大家可以選擇在尖沙咀海濱長廊觀賞；而在港島，中環海濱長廊則是首選；攝影愛好者更不能錯過太平山頂的絕佳機位。

明報報導，西九龍總區交通部執行及管制組警司劉達輝稱，十一晚7時起會封閉西九龍文化區及尖沙咀市中心近維港一帶車場；7時半起封閉尖沙咀西面近天星碼頭一帶車場；9時會封閉柯士甸道西及金巴利道等。劉提醒，紅磡海濱範圍正有工程，未能開放作觀賞區；封路期間所有違泊或阻塞交通的車輛會即時拖走，建議司機留意當晚封路及改道安排。

港島交通部執行及管制組警司林知行表示，港島中區、灣仔區、東區均有封路，建議市民出行前瀏覽運輸署網頁，在特別交通及運輸措施中取得最新資訊。

報導稱，十一當天紅館會舉行「攜手共融 同賀國慶」文藝晚會，將有唱歌、街舞和武術表演等。國慶執委會執行主席蔡冠深稱，今年全數5600張門票數天內由工聯會和廣東社團等派出。

他說晚會有65個媒體和應用程式直播和轉播，較去年40個多；去年最高峰有100萬人觀看，料今年觀看人數逾100萬。蔡認為晚會能吸引遊客到香港 購物，觀眾及後亦會到尖沙咀賞煙花，相信晚會可促進香港經濟。