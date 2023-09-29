改制後首場 港區選12/10舉行 開放投票14小時

香港區議會選制改變，首場選舉定今年12月10日舉行；圖為旺角街道的人潮。（中新社）

香港 區議會改制後首場選舉，定於12月10日舉行。港府同日刊登憲報，全香港區議會由10月17日起暫停運作，以便下屆選舉。

香港選管會公布說，改制後的首場區議會選舉，地方選區將設約600個票站。

香港區議會選舉的選舉方式，在新制下有直接選舉和間接選舉兩大部份。在投票 時間方面，由於將採用電子選票，工作人員需時檢查設備，直選議席投票時間會比過去遲1小時，由上午8時半開始至晚上10時半結束，總共開放投票14小時。新引入的間接選舉投票時間，即地區委員會界別選舉，由於選民數目只有約2500人，投票時間較短，則定為上午8時半至下午2時半。

區議會直接選舉投票時間，與2021年立法會選舉一致，但較2019年區議會選舉少一小時。選管會主席陸啟康稱，今次區議會改革後，區議會組成及投票制度都有改變，投票時間縮短都是大改變，如果要選民這麼短時間適應這麼多改變，未必是適合做法。暫時不考慮大幅縮短直選的投票時間，如果在投票時間作出一些重大改變，最好是有諮詢，不是選管會一言堂說了就算。

在選舉開支方面，去年特首選舉及立法會補選均有候選人被揭發未按時提交選舉廣告支持同意書。選管會主席陸啟康說，今次區選將放寬提交選舉廣告文本及支持同意書的期限，由現時一個工作天延長至三個工作天，以便候選人的選舉活動，有更多時間提交選舉廣告資料。

區議會選舉開支最高限額亦有調整，以往全港18區的開支上限採用畫一水平，今次選舉的選區各有不同上限，上限最高的地區是灣仔、深水埗東和九龍城北，分別是95.16萬港元，上限最低的中區，為51.24萬港元。間接選舉中地區委員會界別的開支上限，是10萬港元。

政府星期四刊登憲報公布，全港各區區議會將由10月17日起暫停運作，以便舉行第7屆區議會一般選舉。港府民政事務總署解釋說，根據《區議會條例》條文作出暫停運作的決定。由各區區議會秘書處會發信通知現任區議員，在區議會暫停運作期間的相關安排。