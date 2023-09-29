我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

改制後首場 港區選12/10舉行 開放投票14小時

特派員李春╱香港29日電
香港區議會選制改變，首場選舉定今年12月10日舉行；圖為旺角街道的人潮。（中新社）
香港區議會選制改變，首場選舉定今年12月10日舉行；圖為旺角街道的人潮。（中新社）

香港區議會改制後首場選舉，定於12月10日舉行。港府同日刊登憲報，全香港區議會由10月17日起暫停運作，以便下屆選舉。

香港選管會公布說，改制後的首場區議會選舉，地方選區將設約600個票站。

香港區議會選舉的選舉方式，在新制下有直接選舉和間接選舉兩大部份。在投票時間方面，由於將採用電子選票，工作人員需時檢查設備，直選議席投票時間會比過去遲1小時，由上午8時半開始至晚上10時半結束，總共開放投票14小時。新引入的間接選舉投票時間，即地區委員會界別選舉，由於選民數目只有約2500人，投票時間較短，則定為上午8時半至下午2時半。

區議會直接選舉投票時間，與2021年立法會選舉一致，但較2019年區議會選舉少一小時。選管會主席陸啟康稱，今次區議會改革後，區議會組成及投票制度都有改變，投票時間縮短都是大改變，如果要選民這麼短時間適應這麼多改變，未必是適合做法。暫時不考慮大幅縮短直選的投票時間，如果在投票時間作出一些重大改變，最好是有諮詢，不是選管會一言堂說了就算。

在選舉開支方面，去年特首選舉及立法會補選均有候選人被揭發未按時提交選舉廣告支持同意書。選管會主席陸啟康說，今次區選將放寬提交選舉廣告文本及支持同意書的期限，由現時一個工作天延長至三個工作天，以便候選人的選舉活動，有更多時間提交選舉廣告資料。

區議會選舉開支最高限額亦有調整，以往全港18區的開支上限採用畫一水平，今次選舉的選區各有不同上限，上限最高的地區是灣仔、深水埗東和九龍城北，分別是95.16萬港元，上限最低的中區，為51.24萬港元。間接選舉中地區委員會界別的開支上限，是10萬港元。

政府星期四刊登憲報公布，全港各區區議會將由10月17日起暫停運作，以便舉行第7屆區議會一般選舉。港府民政事務總署解釋說，根據《區議會條例》條文作出暫停運作的決定。由各區區議會秘書處會發信通知現任區議員，在區議會暫停運作期間的相關安排。

投票 香港

上一則

50米自由泳輸0.08秒奪銀 何詩蓓亞運5牌破港單屆紀錄

下一則

睽違3年 大坑舞火龍 千人蜂擁看「雙龍出海」

延伸閱讀

聖塔芭芭拉水上屋 開賣要價490萬元

聖塔芭芭拉水上屋 開賣要價490萬元
港府推廣閱讀 明年起定4‧23為「香港全民閱讀日」

港府推廣閱讀 明年起定4‧23為「香港全民閱讀日」
希林聖安東尼社區中心 11月4日橋港區開幕

希林聖安東尼社區中心 11月4日橋港區開幕
50多年首次 港失落最自由經濟體 新加坡居首

50多年首次 港失落最自由經濟體 新加坡居首

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了