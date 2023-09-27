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才復牌一個月…港股「恒大系」集體停牌

記者謝守真／即時報導
繼多名高層傳出被查、集團創辦人許家印也傳出被警方帶走之後，9月28日早間，中國恒大、恒大汽車、恒大物業集體在港交所宣布暫停交易。（路透）
繼多名高層傳出被查、集團創辦人許家印也傳出被警方帶走之後，9月28日早間，中國恒大、恒大汽車、恒大物業集體在港交所宣布暫停交易。（路透）

中國恒大危機愈演愈烈，繼多名高層傳出被查、集團創辦人許家印也傳出被警方帶走，在指定地點監視居住部分行動遭到限制之後，「恒大系」港股28日集體暫停交易。

據觀察者網報導，28日早間，中國恒大、恒大汽車、恒大物業均再度在香港交易所暫停交易。此前，27日，港股「恒大系」午後持續走低，截至收盤，個股全線大跌。其中，中國恒大下跌18.99%，報0.32港元/股，總市值42.25億港元。恒大汽車走跌20%，報0.56港元/股，總市值60.73億港元。恒大物業則跌14.49%，報0.59港元/股，總市值報63.78億港元。

於27日稍早，彭博引述知情人士說法指出，許家印於日前遭警方帶走，目前在指定地點監視居住，但尚不清楚原因為何。報導強調，在中國，警方這一行動並非正式逮捕，所以也不代表許家印會被起訴。

自恒大股票於去年3月21日停牌以來，許家印公開現身多在恒大內部的保交樓專題會、月度工作會議上。媒體曾報導，許家印常駐廣州，每天都會到公司處理公司事務，與過往不同的是，不得隨意與外人見面。

據悉，16日，恒大財富總經理杜亮等人遭深圳公安採取刑事強制措施。且消息稱，恒大財富此次被捕人員都是管理階層。財新英文網日前報導，中國恒大前首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮也已被控制或帶走。

此前，上海證券報指出，在停牌超過17個月後，中國恒大於8月28日復牌，但公司營運情況與財務仍未見起色。恒大22日晚突然發布公告稱，鑑於銷售情況不如預期，基於公司目前情況以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求，有必要重新審視境外重組條款，取消原定25、26日舉行的境外債重組會議。

而9月24日中國恒大在公告中稱，鑑於恒大地產集團有限公司（公司的主要附屬公司）正在被立案調查，中國恒大目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

恒大 重組 香港

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