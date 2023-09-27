才復牌一個月…港股「恒大系」集體停牌

繼多名高層傳出被查、集團創辦人許家印也傳出被警方帶走之後，9月28日早間，中國恒大、恒大汽車、恒大物業集體在港交所宣布暫停交易。（路透）

中國恒大 危機愈演愈烈，繼多名高層傳出被查、集團創辦人許家印也傳出被警方帶走，在指定地點監視居住部分行動遭到限制之後，「恒大系」港股28日集體暫停交易。

據觀察者網報導，28日早間，中國恒大、恒大汽車、恒大物業均再度在香港 交易所暫停交易。此前，27日，港股「恒大系」午後持續走低，截至收盤，個股全線大跌。其中，中國恒大下跌18.99%，報0.32港元/股，總市值42.25億港元。恒大汽車走跌20%，報0.56港元/股，總市值60.73億港元。恒大物業則跌14.49%，報0.59港元/股，總市值報63.78億港元。

於27日稍早，彭博引述知情人士說法指出，許家印於日前遭警方帶走，目前在指定地點監視居住，但尚不清楚原因為何。報導強調，在中國，警方這一行動並非正式逮捕，所以也不代表許家印會被起訴。

自恒大股票於去年3月21日停牌以來，許家印公開現身多在恒大內部的保交樓專題會、月度工作會議上。媒體曾報導，許家印常駐廣州，每天都會到公司處理公司事務，與過往不同的是，不得隨意與外人見面。

據悉，16日，恒大財富總經理杜亮等人遭深圳公安採取刑事強制措施。且消息稱，恒大財富此次被捕人員都是管理階層。財新英文網日前報導，中國恒大前首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮也已被控制或帶走。

此前，上海證券報指出，在停牌超過17個月後，中國恒大於8月28日復牌，但公司營運情況與財務仍未見起色。恒大22日晚突然發布公告稱，鑑於銷售情況不如預期，基於公司目前情況以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組 的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求，有必要重新審視境外重組條款，取消原定25、26日舉行的境外債重組會議。

而9月24日中國恒大在公告中稱，鑑於恒大地產集團有限公司（公司的主要附屬公司）正在被立案調查，中國恒大目前的情況無法滿足新票據的發行資格。