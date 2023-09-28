杭州亞運 港女重劍隊首奪銀 男花劍掛銅

亞運女子團體重劍決賽27日在杭州舉行，香港隊34比36輸給南韓獲得亞軍。圖為香港隊員在頒獎儀式合影。 (中新社)

香港 隊昨於杭州亞運繼續衝牌，單日增添4銀4銅，累計5金8銀14銅，在獎牌榜排第6；劍擊隊在團體賽收穫1銀1銅，女子重劍隊奪史上首枚亞運銀牌，男子花劍港隊團體賽則摘銅而回，領銜的張家朗今屆亦以1金1銅收官。

明報報導，女子重劍港隊自2002年釜山亞運起，連續5屆團體賽均4強止步，只獲銅牌，本屆在8強及4強戰均大勝，分別以45：25輕取新加坡 隊、45：26大勝日本隊，打破宿命首闖決賽。

報導指出，決賽時香港隊面對世界排名第一的南韓 隊，由世大運女重個人封后的佘繕妡打頭陣，以3：2險勝今屆女重個人銀牌得主宋世羅，次局女重個人銅牌得主江旻憓出擊，與李慧仁均勢打成7：7平手。第4局仍是13：13平手，但宋世羅在第5局對陳渭泠接連搶分，單局贏6：2，將分數拉開至19：15。

報導稱，港隊落後19：21下，第7局改用後備朱嘉望上陣，仍未能拉緊分數，以25：29迎最後一局。「守尾門」的江旻憓狂攻宋世羅取分，五度追至只差1分，但最後3秒被宋世羅取得關鍵1分，終負34：36，銀牌仍是女重隊史亞運團體賽最佳成績。

至於男子花劍港隊，由張家朗聯同蔡俊彥、楊子加及崔浩然，以頭號種子的身分出戰團體賽，8強賽輕取新加坡隊，4強賽惡鬥衛冕的南韓隊，力戰負37：45摘銅。

港隊4子賽後皆對未能爭金感失望，張家朗表示：「本身目標是衝金，一定有不開心。」男花以同一陣容征戰兩屆亞運，張家朗樂見團隊的進步，「大家心態有變，感覺比上屆團結很多。坦白說，前幾年若輸了會很不開心，會質疑為什麼會這樣，但我們長大了，學會相信隊友，相信下次會做到，不會因落敗而沮喪」。